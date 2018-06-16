  1. 首頁
  2. 國際

開齋節停火  塔利班與阿富汗政府軍相擁

為慶祝穆斯林開齋節，長期與阿富汗政府軍對峙的塔利班（Taliban）組織宣布停戰三天。

By 李宛諭,台灣英文新聞－編輯
2018/06/16 16:52

為慶祝開齋節，塔利班組織宣布與政府軍停火三天。（美聯社）

（台灣英文新聞／李宛諭 綜合外電報導）為慶祝穆斯林開齋節，長期與阿富汗政府軍對峙的塔利班（Taliban）組織宣布停戰三天。據《路透社》報導，停火期間，阿富汗各城市都能見到兩個死對頭放下武器，相互擁抱、握手，甚至玩起自拍。

繼阿富汗政府宣布於開齋節單方面對塔利班停戰三天後，塔利班也於9日宣布停火，這是自2001年塔利班政府被美國聯軍推翻以來，首次宣布停戰。阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）希望能藉由短暫的停火，迎來更長遠的和平。

阿富汗總統甘尼。照片來源：美聯社

停火期間，阿富汗各省份的塔利班軍人相互擁抱、問候，甚至與政府軍於赫爾曼德省（Helmand）舉行會議。而曾發生過多起血腥衝突和恐怖攻擊的阿富汗東北部昆都士省（Kunduz），如今也變成雙方會面的場所。「這是最和平的開齋節，人民第一次感到安全，這種快樂難以言喻。」扎布爾學生里瓦爾（Qais Liwal）說。

塔利班為一伊斯蘭運動組織，於1994年興起，並曾短暫掌握阿富汗政權。2001年911事件發生後，美國率領北大西洋公約組織（NATO）入侵阿富汗，推翻塔利班政權。此後，塔利班分子以游擊隊的形式分散在阿富汗各地，長期對抗北約的「堅決支持」（Resolute Support）空襲行動。對於此次停火，美軍樂見其成，「我們希望停火能帶來對話，並促進和解進程。」

塔利班宣布停火，人民感到前所未有的安全。照片來源：美聯社
塔利班
開齋節
停火

相關新聞

嘉義歡慶開齋節   一解移工思鄉之情
2018/06/15 16:00
「東南亞的穆斯林」  文化總會發佈首支穆斯林動畫  
2018/06/15 11:41
開齋節來了！逾200信眾參加台北清真寺祈禱活動   
2018/06/15 10:25
台北穆斯林嘉年華  週日嗨翻大安森林公園
2018/06/14 16:25
台北穆斯林開齋節   「清真販賣機」首度亮相
2018/06/11 15:46