棄核固然重要 專家：北韓駭客威脅更具殺傷力

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）川金會落幕後，美國與北韓或許還沉浸在一片和樂融融的氛圍之中，但分析家批評，除了雙方根本未就朝鮮半島去核化達成實質協議外，美方也未能就北韓罄竹難書的其他行徑嚴正抗議，包括侵犯人權、出口飛彈科技、虐囚，以及更重要的—駭客攻擊。

專家警告，北韓的駭客能力已不可同日而語，近年來技術大躍進，對美國與其西方盟友的威脅與日俱增。自2009年起，北韓對美國等至少17國的重要基礎建設、媒體、航太與金融機構進行駭客活動。

2017年的勒索病毒（WannaCry）使全球一片哀鴻遍野，而過去幾年來十餘國被盜數百萬美元、南韓電腦網絡屢遭駭客攻擊等事件，幕後元兇也都直指北韓網軍。

2014年，美國索尼影業（Sony Pictures）在即將上映一部惡搞金正恩的電影《名嘴出任務/刺殺金正恩》（The Interview）前，遭到駭客攻擊，蒙受慘重損失。前索尼影業執行長Michael Lynton透露，當時公司斥資1億美元，將7,000名員工約7成電腦全數摧毀，花了一年時間才恢復正常營運，顯見北韓釀成的資安問題亟需正視。

美國國土安全部早在峰會前就提出警示，峰會後更公布了來自北韓的最新變種病毒。但川普究竟有無將駭客威脅端上談判桌，白宮三緘其口。

美國網路安全公司CrowdStrike創辦人Dmitri Alperovitch指出，北韓近來的駭客攻擊著重在傳統間諜活動，包括蒐集川金會相關國家的情資，並透過破壞性攻擊、網路犯罪等行徑為金氏王朝籌措財源。

以此態勢看來，北韓已逐漸能與中國、俄國等駭客大國並駕齊驅，而這些國家的最大目標，恐怕非美國莫屬。