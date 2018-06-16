〈時評〉學張忠謀也談創新

張忠謀上週從台積電退休後，6月14日參加歐洲商會餐會演講時，評論台灣的創新力不足，即使十年也無法跟上美國，因為台灣的文化、習俗都不利於創新。張忠謀說到台積電對內部創新的一些結構性鼓勵，並且提出「對於創新的失敗、不能懲罰」，也就是說「要容錯、才易創新」，這論點我想很重要。

這樣的容錯觀念，應該從政府的制度面做一個整體的改革，台灣各領域的創新，才會有成果。而不是像現在，政府空有一堆口號，像這十多年來喊得喧天價響的「文創產業」，應該是文化要創新且成為產業。然而目前各地的文創產業都差不多沒有特色，哪有什麼創新可言呢？

其實在各個領域，台灣的年輕人要創業或創新，都有很大的潛能。但是目前台灣的融資制度落後，銀行根本是當鋪做法，沒有擔保地産，借款一切免談。任何人創新的代價、創業的代價，很可能是一輩子的傾家蕩產，甚至還連累到親友，這種法制及社會文化不改，怎麼可能以創業創新帶動台灣的經濟呢！

另外一則有趣的新聞，台大代理副校長郭大維教授已經搬入校長室，顯示已有作長期代理校長的準備。這其實像我們在台大校內人少的小小資訊系，同仁能夠出任校長，也是一個奇跡。說的殘酷一點，這就是一種人事創新。

當然今年台大代現校長主持畢業典禮的案例，是由於原先潘文忠教育部長處理不當，不能一開始就指出若由遴選出管中閔教授出任台大校長，會有「球員兼裁判、不符合程序正義」的事實，而將遴選案駁回，使得這個爭議越演越烈。此問題如何解套，我的看法是，目前只有從立法院教育委員會提案，凍結教育部補助台大的預算，才可能使台大校務會議通過重啟遴選的決策。

這一方面我想立委們也應該要考慮，不要讓一些保守的觀念佔據。這樣才能夠破除台大這個老舊的機關被學閥的控制。解除學閥勢力，才能解放出年輕教授們的研發能力，鼓勵出更大的創新能量。因此郭大維教授長期代理校長是一種創新，而立法院也應該用一個創新的提案，來替這個僵局解套。以創新對創新，這樣才可能消除目前執政黨的執行力危機。