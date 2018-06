駁斥司法裁決 加州政府：咖啡無致癌疑慮

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)今年3月加州法院裁定咖啡須加註致癌警語,舉世譁然,然而加州官員15日宣布,咖啡並無致癌疑慮,此舉等同於駁斥法院判決,讓爭議多時的咖啡食安問題,再度浮上檯面。

加州於1986年通過「安全飲用水及有毒物質法案」(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act),或稱「加州第65號法案」(Proposition 65)。若產品含有恐致癌或導致新生兒缺陷的化學成分,企業必須標註警語。在烘焙、沖煮咖啡過程中會產生的丙烯醯胺(acrylamide),就是3月法院裁定咖啡須加註致癌警語之元兇。

然而,多種食品在高溫製程中都會產生丙烯醯胺,包括薯條、洋芋片、穀片、咖啡、糕點,甚至嬰兒食品。經檢視1,000項研究後,本週世界衛生組織(WHO)公布結論,並無足夠證據顯示咖啡會致癌。

有鑒於此,加州環境健康危害評估辨公室(Office of Environmental Health Hazard Assessment)決定草擬一項法案,還咖啡一個公道。該單位在聲明中指出,「草案將明確說明,儘管在烘焙與沖煮咖啡過程中,會產生第65號法案所列出的致癌物質,但咖啡並不會有顯著致癌風險。草案內容是參酌大量科學證據,顯示咖啡並無增加罹癌之疑慮,且可能有助降低若干癌症之風險。」

加州非營利團體毒物教育和研究諮詢委員會(Council for Education and Research on Toxics, CERT)於2010年提出告訴,指控美國星巴克等90餘家業者並未在產品標註恐導致癌症的化學成分警語。

官司纏訟8年,日前加州法院作出不利咖啡產業之裁定,要求加州業者必須加註咖啡致癌警語。官司仍在進行中,若敗訴,相關業者將面臨巨額民事賠償。若加州環境健康危害評估辨公室提出之草案獲通過,將是咖啡產業的一大勝利。

