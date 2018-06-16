駁斥司法裁決 加州政府：咖啡無致癌疑慮

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）今年3月加州法院裁定咖啡須加註致癌警語，舉世譁然，然而加州官員15日宣布，咖啡並無致癌疑慮，此舉等同於駁斥法院判決，讓爭議多時的咖啡食安問題，再度浮上檯面。

加州於1986年通過「安全飲用水及有毒物質法案」（Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act），或稱「加州第65號法案」（Proposition 65）。若產品含有恐致癌或導致新生兒缺陷的化學成分，企業必須標註警語。在烘焙、沖煮咖啡過程中會產生的丙烯醯胺（acrylamide），就是3月法院裁定咖啡須加註致癌警語之元兇。

然而，多種食品在高溫製程中都會產生丙烯醯胺，包括薯條、洋芋片、穀片、咖啡、糕點，甚至嬰兒食品。經檢視1,000項研究後，本週世界衛生組織（WHO）公布結論，並無足夠證據顯示咖啡會致癌。

有鑒於此，加州環境健康危害評估辨公室（Office of Environmental Health Hazard Assessment）決定草擬一項法案，還咖啡一個公道。該單位在聲明中指出，「草案將明確說明，儘管在烘焙與沖煮咖啡過程中，會產生第65號法案所列出的致癌物質，但咖啡並不會有顯著致癌風險。草案內容是參酌大量科學證據，顯示咖啡並無增加罹癌之疑慮，且可能有助降低若干癌症之風險。」

加州非營利團體毒物教育和研究諮詢委員會（Council for Education and Research on Toxics, CERT）於2010年提出告訴，指控美國星巴克等90餘家業者並未在產品標註恐導致癌症的化學成分警語。

官司纏訟8年，日前加州法院作出不利咖啡產業之裁定，要求加州業者必須加註咖啡致癌警語。官司仍在進行中，若敗訴，相關業者將面臨巨額民事賠償。若加州環境健康危害評估辨公室提出之草案獲通過，將是咖啡產業的一大勝利。

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