全台首座琉璃公園 2018盡在花博豐原葫蘆墩園區

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台中花博即將於11月3日盛大開幕，為呈現台灣琉璃工藝之美，以及襯托花卉的瑰麗與生命力，台中花博將琉璃工藝與自然生態結合，在豐原葫蘆墩園區打造全台首座琉璃公園，凸顯台中花博的創意精神。

精緻清透的琉璃工藝向來令人喜愛，但台灣琉璃工藝仍多展示在室內空間，像是以脫蠟手法鑄造的小型精品，或是用於室內照明美術燈具，而大型琉璃藝術品更少見。

台中市政府建設局運用琉璃透光特點搭配燈光設計，結合環境生態，將植栽以綠色長青圍籬型的植物，環繞於琉璃藝術品周圍，讓琉璃與植栽相互融合，打造豐原葫蘆墩園區展區一大亮點。

建設局長黃玉霖指出，園區內的琉璃藝術品非一次性展示，為符合花博永續、環保精神，在花博結束後，「蝶飛花瀑」及「水沐清荷」將留在原地，作為葫蘆墩公園的主題意象，而其餘的琉璃藝術品，將另覓地點裝設，以永久延續花博精神。

「迎賓捧花」以台灣琉璃工藝結合生態保育觀念及花卉栽培技術，在台灣頂尖琉璃工藝師傅的精湛技術下，吹製出花蕊般的意象，束成鮮豔捧花，將做為葫蘆墩展區入口主景，希望賓客一入園便能驚豔；「蝶飛花瀑」座落森林之中，絲帶上滿佈著永不凋謝的琉璃花，象徵著不變的愛情，向來訪賓客獻上祝福。

「水沐清荷」將琉璃環狀組合，立在軟埤仔溪中，無論是陽光照映下或是夜間光環境，形塑象徵圓滿的水上婚禮；「甜蜜花園」打造大型三層婚禮蛋糕，用琉璃與花卉化作蛋糕裝飾，透過多彩花卉及香草，與賓客分享婚禮的甜蜜與喜悅。