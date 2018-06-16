勞力極度短缺 日本擬擴大開放外勞赴日

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）因應高齡化社會及勞力缺口，日本國會週五決定了一項經濟方針，將開放更多外籍人士赴日工作。

根據該計畫，除了高技術人士，日本政府亦將對勞力短缺最嚴重的產業放寬簽證規定，像是醫療照護、農業、建築業及運輸業。

外籍勞工將可以觀光身分居留達5年，而非移民身分。不過，欲申請者不得攜家帶眷，此舉是為了確保這些人士簽證到期後，就會願意離境，而不致成為日本社會的一分子。此外，想赴日工作的人尚須通過高語言標準，並對日本文化有一定程度的瞭解。

此一政策凸顯了，向來排外的日本，也不得不對現實低頭。

經濟財政政策大臣茂木敏充表示，「隨著中小企業嚴重缺工，我們不得不開放讓更多有特殊技能的外籍人士來日，我們需要能立刻上手的勞工。」但他強調，這項措施並非是要大舉招募外籍廉價勞工，日本的移民政策亦未改變。

該計畫仍須國會通過才能付諸實行。

據統計，過去5年來日本外勞人數幾乎倍增，2017年達到128萬人。其中越南籍勞工成長速度最快，較前一年增加4成，多從事建築業或看護工作。按官方規定，日本僅核可高技術專業人士之簽證，但小型企業往往會鑽法律漏洞，以實習計畫為名雇用外籍學生等勞工，赴日從事低技術工作。

人權組織與企業遊說團體不斷呼籲政府鬆綁工作簽證，讓外勞合法化，並改善其就業環境。