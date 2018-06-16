《金曲獎》金曲嘻哈趴 麻吉弟弟、葛仲珊、熊仔、葛西瓦諜對諜 派對演出

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 《第29屆金曲獎頒獎典禮》即將於6月23日在台北小巨蛋隆重舉 行，今年特別邀請熊仔、Miss Ko葛仲珊、BOXING的葛西瓦與麻吉弟弟擔任表演嘉賓。

他們四人 將各自在金曲舞台上展現創作功力，透過各具特色的讀唱風格，發揮 嘻哈精神，更緊扣本屆金曲獎「未來ing」的主軸，表述未來新勢 力的宣言，在副歌的部分，四人也將一同合唱，勾勒出「眾聲宣言」 的意念，帶來一場熱鬧精彩的新世代嘻哈派對。

葛仲珊雖然已經是第 三次登上金曲舞台，仍透過經紀人表示，自己擔任表演嘉賓的心情緊張大過於興奮。身為 此段表演的唯一女性，葛仲珊希望藉由金曲舞台凸顯女流嘻哈歌手的音樂 能量。而睽違15年再站上金曲舞台的麻吉弟弟則充滿自信，會把表演 做好做滿；葛西瓦回想當初收到金曲邀約的時候，覺得超級不可思議 ，雖然有壓力，但不想讓大家失望.

反觀熊仔因為沒有唱過小巨蛋而感到 相當開心。對於表演內容，雖然四位創作歌手都有不同的呈現方式，但彼此卻十 分有共識，麻吉弟弟笑著說，討論過程中大家都有不同想法，但我們 會投票選出一個結果；熊仔因曾和麻吉弟弟合作過，兩人常相約討論 ，並表示葛仲珊很有想法，葛西瓦人很好都配合；葛西瓦則透露，將 用排灣族的母語來做饒舌表演；葛仲珊期望自己可以調整好時差與體 態，呈現最好的狀態給金曲。另外，今年同時入圍「最佳單曲製作人 獎」的熊仔謙虛表示，舞台上表演跟等待宣布得獎結果比起來， 還是表演比較緊張，因為得獎什麼都不用做，所以抱持平常心， 只希望帶給大家一個很好的表演。

今年金曲有更多元服務，觀眾經由下載金曲APP，可以選擇收看星 光大道與典禮的六個多視角，包括「星光大道及頒獎典禮Live節 目」、「手語服務-星光大道及頒獎典禮Live節目 」、「星光大道紅毯」、「星光大道主持人訪問區」、「星光大道媒 體訪問區」以及「頒獎典禮得獎感言區」，讓觀眾對金曲星光和頒獎 典禮的精采畫面更能一手掌握、毫無遺漏。

《2018GMA金曲獎頒獎典禮暨金曲國際音樂節》將於6月23 日在台北小巨蛋盛大舉行，臺灣電視台(台視主頻)當天下午5點起 將轉播星光大道及晚間7點登場的頒獎典禮，包括台視TOUCH TTV、YouTube金曲頻道、中華電信MOD、Hami Video、Hami演唱會、飛碟聯播網、香港TVB、新加坡S tarHub、馬來西亞Astro以及北美(含美、加) Tiger Tech及中國大陸騰訊等都將播出。臺灣電視台、台視綜合台、非 凡新聞台、非凡商業台也將重播，全球觀眾透過直播或重播皆可收看 這場金曲盛會。