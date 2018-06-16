《金曲獎》金曲國際音樂節 開創華語流行音樂海外新商機

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 文化部影視及流行音樂產業局主辦之《 2018GMA金曲國際音樂節》， 為協助國內音樂產業擴大與國際交流機會，除延續往年「 商展交易中心」的線上媒合模式外，今年擴增辦理「商務交流會」， 區分為「音樂節與策展人」及「潛在商機與買家」 等二大單元共計15場次， 有來自18個不同國家共計39位代表來臺參與。

在音樂節與策展人部分，首次來臺的包括加拿大 North by Northeast 音樂節、瑞典Live at Heart音樂節、西班牙Primavera Pro春之聲音樂節、冰島 Iceland Airwaves音樂節、德國C/O POP音樂節、荷蘭 Le Guess Who?等音樂節策展人，其中瑞典Live at Heart音樂節今年首度與金曲國際音樂節策略聯盟合作，策展人 Peter Åstedt將帶來瑞典的龐克流行樂團The Magnettes在售票演唱會演出，其表示關注台灣音樂市場已 有一段時間，對阿妹與Matzka印象深刻， 希望未來也能有機會合作；歷年曾參與過金曲系列活動的泰國BMM F策展人Yuthana Boonorm表示，金曲國際音樂節的商務活動， 協助其認識並了解其他公司的特質，藉此開啟更多合作機會。

此外，在商機與買家部分，邀約馬來西亞WebTVAsia， 同時也是歌手黃明志網路行銷的重要推手， 泰國電台與展演平台Cat Radio& Expo、韓國CJ E&M、中國太合樂動科技(秀動網)，現正最夯的「抖音」 社群軟體－中國字節跳動科技，及歐洲媒合展演創新網路平台( INES)等國際重要廠商參展，並首次跨界邀請台北時裝協會， 以推廣台灣設計師品牌，替音樂與時尚業界做完善的媒合。

「2018GMA金曲國際音樂節」將於6月20日至6月22日在 臺北寒舍艾美酒店舉行，係B2B(Business to Business)媒合商展活動， 僅開放音樂或相關跨域產業界線上報名，活動場次請上2018GM A金曲活動官網（http://gma.tavis.tw/ gm29/index.htm）查詢。