《金曲獎》金曲國際音樂節 開創華語流行音樂海外新商機

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 文化部影視及流行音樂產業局主辦之《 2018GMA金曲國際音樂節》, 為協助國內音樂產業擴大與國際交流機會,除延續往年「 商展交易中心」的線上媒合模式外,今年擴增辦理「商務交流會」, 區分為「音樂節與策展人」及「潛在商機與買家」 等二大單元共計15場次, 有來自18個不同國家共計39位代表來臺參與。

在音樂節與策展人部分,首次來臺的包括加拿大 North by Northeast 音樂節、瑞典Live at Heart音樂節、西班牙Primavera Pro春之聲音樂節、冰島 Iceland Airwaves音樂節、德國C/O POP音樂節、荷蘭 Le Guess Who?等音樂節策展人,其中瑞典Live at Heart音樂節今年首度與金曲國際音樂節策略聯盟合作,策展人 Peter Åstedt將帶來瑞典的龐克流行樂團The Magnettes在售票演唱會演出,其表示關注台灣音樂市場已 有一段時間,對阿妹與Matzka印象深刻, 希望未來也能有機會合作;歷年曾參與過金曲系列活動的泰國BMM F策展人Yuthana Boonorm表示,金曲國際音樂節的商務活動, 協助其認識並了解其他公司的特質,藉此開啟更多合作機會。

此外,在商機與買家部分,邀約馬來西亞WebTVAsia, 同時也是歌手黃明志網路行銷的重要推手, 泰國電台與展演平台Cat Radio& Expo、韓國CJ E&M、中國太合樂動科技(秀動網),現正最夯的「抖音」 社群軟體-中國字節跳動科技,及歐洲媒合展演創新網路平台( INES)等國際重要廠商參展,並首次跨界邀請台北時裝協會, 以推廣台灣設計師品牌,替音樂與時尚業界做完善的媒合。

「2018GMA金曲國際音樂節」將於6月20日至6月22日在 臺北寒舍艾美酒店舉行,係B2B(Business to Business)媒合商展活動, 僅開放音樂或相關跨域產業界線上報名,活動場次請上2018GM A金曲活動官網(http://gma.tavis.tw/ gm29/index.htm)查詢。