【快訊】美宣布對500億美元中國商品　課徵25%關稅

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統川普政府今(15）日宣布對中國輸美價值500億美元商品，課徵25%的關稅，此舉料將升高這兩個全球最大經濟體間的貿易緊張關係。

中央社報導，美國貿易代表署（USTR）今天表示，7月6日起將先對價值340億美元的中國進口商品，課徵25%的關稅，之後還會再對284項商品，加以課稅。



報導引述USTR聲明指出，美國將分兩個部分課徵關稅，即初步清單，將先對價值340億美元的818項商品課徵關稅。



接下來將對大幅受惠於中國產業政策的第2份商品清單課徵關稅，這個部分包括「中國製造2025」科技發展計畫在內。

美國宣布採取對中國商品採取懲罰性關稅措施後，中國商務部發言人隨即表態稱，中方將立即採取同等規模、同等力度徵稅措施，雙方先前磋商達成的所有經貿成果，將同時失效。



中央社引述中國商務部發言人說：「中方並不想打貿易戰，但面對美方損人不利已的短視行為，中方不得不予以強有力回擊，堅決捍衛國家利益和人民利益，堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體制。我們將立即出台(發布)同等規模、同等力度的稅措施，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。」

中國外交部發言人耿爽，稍早在例行記者會中指出，若美方採取單邊主義和保護主義的作法，損害中方利益，「我們會在第一時間做出反應，採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益」。