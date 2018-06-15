澎湖海島度假夢 福朋喜來登三天兩夜3,749元起！

時序步入盛夏，學生族群的暑假假期到來，更是家庭出遊的好時機！澎湖福朋喜來登酒店推出多項夏季旅遊住房優惠，三天兩夜平日每人最低只要3,749元起！

針對親子旅遊推出特優親子專案，12歲以下兒童自助早、晚餐一律免費招待，6月24日前預訂，還可享暑期假日不加價優惠、每晚500 元折價的預購超好康！

不論是放暑假的學生揮、想度假放鬆的上班族，或是孩子即將放暑假的家族旅行，澎湖福朋喜來登邀請您到聞名世界的美麗海灘、沁遊海灣、大啖澎湖海鮮，讓這個夏天既消暑又能享受海島美好時光。

「暑假去哪兒?菊島FUN風趣專案」兒童自助早、晚餐一律免費招待！

2018年6月25日至8月31日止，澎湖福朋喜來登酒店針對親子旅遊推出『暑假去哪兒? 菊島FUN風趣專案』12歲以下兒童自助早、晚餐一律免費招待！雙人成行，兩天一夜平日每人4,675元起，三天兩夜平日每人7,900元起。專案內容包含港景豪華雙床客房住宿乙晚/兩晚、自助早餐、宜客樂海港百匯自助晚餐壹次，另可選擇2018年7月盛大開幕的澎湖水族館門票，或是在藍洞餐廳享用海島式的下午茶、澎湖最潮酒吧Swave伴著熱情奔放曲調享用主廚特製的牛肉麵，享受菊島夏季美好時光！

6月24日前預訂，還可享【暑期假日不加價優惠】＋【每晚500 元折價優惠】的預購超好康，讓一家大小的歡樂島嶼記憶滿載盛夏！海島兜風輕騎行 三天兩夜每人最低只要3,749元起!

『夏日輕旅 仲夏篇專案』2018年7月1日至8月31日止，三天兩夜每人最低只要3,749元起，就可享受五星級酒店的尊享服務與設施。此專案包含市景豪華雙床客房住宿、自助早餐、搭配餐飲優惠、機車一日遊，超值優惠入住五星，盡情悠遊菊島！

星光港灣BBQ Party 這個夏天就要暢快吃喝!

說到澎湖，不能錯過就是海鮮燒烤吃到飽，在夏日微涼的海風中，大口喝著啤酒大口吃現烤海鮮，在盛滿繁星下賞著漁船與遊艇在港灣搖擺，體驗不一樣的海島烤肉，再愜意不過!

澎湖福朋喜來登酒店星光港灣BBQ Party，每周一、三、五、六國際樂團現場演出，眾多頂級食材、澎湖現流海鮮輪番上陣，不論是鮮甜生蚵、Q彈小管、烤乳豬、桶仔雞、鹽焗魚，皆由五星主廚團隊為您現場烘烤，另還供應生啤酒及現打果汁無限暢飲，每人只要780元。

盛夏假期想到要去哪了嗎？今年暑假，不妨規畫一趟遠離城市的海島之旅，來世界最美麗海灣享受美好悠閒的海島風情。

優惠詳情請洽澎湖福朋喜來登酒店