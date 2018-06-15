桃捷彩繪列車 行銷美麗台灣

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）交通部觀光局與旅英的原民藝術家合作，藉由彩繪桃園機場捷運達到推廣在地藝術以及台灣觀光產業的效果，並於今（15）日在桃捷A1台北車站正式啟動此列車，提供搭乘民眾美麗的台灣風光，同時也能在旅途中放鬆心情。

與會貴賓與桃捷示意圖合影 （照片來源：Taiwan News）

交通部觀光局周永暉局長表示，這次特別和桃捷合作鼓勵大家自由行，尤其現在越來越多人選擇以背包客的方式走訪台灣，也因此桃捷的載客量每年持續成長中。周永暉說明，彩繪的普通列車及直達列車分別呈現兩種意象，普通列車結合2018海灣旅遊年，使用台灣的蔚藍海洋風景代表；而直達列車以「花蓮」為題，其車身為原民藝術家優席夫的創作，車廂內的設計更是結合了花蓮知名觀光景點，成為拍照上傳的好地方。

普通列車車廂內彷彿置身清涼海邊 （照片來源：Taiwan News）

周永暉進一步表示，當初一看到優席夫的作品，馬上就被他繽紛的風格吸引，這次也將此應用在桃捷列車上，列車車廂皆使用不同的大色塊鮮豔顏色，讓人看了有一種很快樂的感覺，加上車廂內的沈浸式熱門景點圖，更能讓搭乘的民眾開始動腦筋規劃下一次的旅行。最後他提到2018世界最美麗海灣年會即將於9月在澎湖展開，並再次呼籲大家快把握機會到台灣其他離島觀光。

可透過手機掃車廂內QR code得知更多觀光資訊 （照片來源：Taiwan News）

身為花蓮阿美族的藝術家優席夫，長期旅居英國愛丁堡，作品也在國外展出，並持續努力與台灣藝術家在國際上發聲。他提到這次感到十分光榮，能有機會以家鄉為創作主題發揮，希望藉此讓國人對在地文化更有信心，也讓國際旅客有機會一窺台灣面貌，他並呼籲政府應該更努力於推動台灣藝術國際化。

桃捷董事長與直達車車廂內-花蓮人氣景點「親不知子-海上古道」 （照片來源：Taiwan News）

桃捷董事長劉坤億更大力讚賞使用藝術行銷台灣的方式，並表示自己曾在花蓮當過兵，因此看到相關作品感到十分熟悉，甚至在看完的當下產生想去當地遊玩的衝動，對彩繪列車吸引人的程度表露出無比的信心。