「新」賞家鄉味   東南亞飲食文化展在國資圖      

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓臺灣民眾更加認識異國自然環境與文化，國立公共資訊圖書館與國立台灣博物館共同推出以東南亞飲食文化為主題的的特展【南洋味．家鄉味】，也將在台中進行巡迴展，希望透過飲食傳播異國自然風味與文化。

東南亞地處熱帶地區，炎熱的天氣加上豐富的物產，自古當地人民便擅長使用風味強烈的辛香料來料理食物以促進食慾，例如泰國料理酸辣並重，辛香甘鮮且具多層次風味，越南料理則多運用香草及生菜，拌上魚露或椰漿，口感清爽。印尼、菲律賓料理使用大量木本或果實種子磨碎後的辛辣基底香料，如薑黃、肉桂、孜然等，醃製食物再進行烹調。

活動中特別邀請台中裕元花園酒店大主廚詹超然先生示範東南亞料理，7月1日在國資圖第一會議室也將進行美食料理示範及美食文化體驗活動。

國立公共資訊圖書館館長劉仲成表示，展覽以最平易近人的「食」切入主題，邀請新住民及新二代提供生活經驗、圖片及物件，更加入教育推廣行列，期待透過展覽，讓更多民眾了解東南亞飲食文化與風土人情。

台中巡迴展主題包括「南洋風土與生產地景」、「南洋味：南洋飲食的特色」、「重現家鄉味」及「與南洋交織的未來」等內容。並配合國立公共資訊圖書館展場特色，特別設立「薰風南洋洋~南洋美食展」閱讀區，提供東南亞書籍借民眾現場翻閱。

《南洋味》巡迴展即日起至9月23日於國立公共資訊圖書館（臺中市南區五權南路100號）二樓藝文走廊展出，開放時間為週二至週六上午9時至晚上9時，週日上午9時至下午5時。

現場參觀（國立公共資訊圖書館提供）

南洋味巡迴展展出東南亞餐桌上的家鄉味（文化部提供）