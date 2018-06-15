兼顧食安與知識   新北致贈幼兒園畢業生精選好禮

新北市贈送公私立幼兒園3萬6,583名幼兒畢業生禮物，副市長呂衛青於今（15）日親自蒞臨秀朗國小附設幼兒園畢業典禮，由150位小小畢業生代表全市幼兒園畢業生接受頒贈，恭賀小朋友完成幼兒園學習階段，邁入小學的新階段。

副市長呂衛青表示，新北市重視幼兒教育，為恭賀小朋友完成幼兒園學習階段，新北市特別贈送公私立幼兒園3萬6,583名幼兒畢業生禮物，對畢業生而言，是人生築夢之開始，希望孩子能對師長及父母，永懷感恩之情懷，勇敢邁向人生大道。

市府「安全加知識」畢業禮物盒，特別挑選小朋友上小學必備的餐具組及辭典，禮物盒的設計則是可作為國小書桌抽屜二次使用。餐具組包含便當盒、碗、湯匙及鋼杯，全套使用不鏽鋼304材質，其中湯匙特別使用醫療級不鏽鋼316材質，並通過SGS認證，全程臺灣製造，兼顧安全性、實用性及耐用性，小朋友可安心使用。

活動由老師帶領著畢業生們緩緩穿越花圈門，在無數閃光燈下走進會場，讓家長們捕捉孩子笑容。接著，由小小畢業生帶來精采的創藝律動舞蹈表演，運用身體、空間、力量等動作元素，展現活力並創造屬於自己的動作，是本市首創幼兒肢體創作《創藝肢體動一動》影片教材的成果。並以歌曲舞蹈的方式讓小朋友們在舞台上盡情的唱唱跳跳，享受屬於自己的第一個畢業典禮。最後，畢業生帶著師長的祝福，勇敢堅定地踏出人生的步伐。

幼兒園畢業生禮物將由各幼兒園配合典禮活動贈送給畢業生，也邀請家長共同參與，除了回顧小朋友在幼兒園學習的點點滴滴，也共同分享禮物的喜悅，新北市政府祝福各位小朋友在未來的日子裡，快樂學習、健康成長。