2018 FIFA世界盃足球賽開打 全民瘋世足 富邦要你的神預測！

今年夏天最夯運動賽事非「2018 FIFA世界盃足球賽」莫屬！四年一度的足球賽事盛宴已於6/14在俄羅斯火熱開打，許多台灣足球迷都摩拳擦掌，準備熬夜守著轉播一起期待冠軍隊伍的產生。台北富邦銀行特別推出「全民瘋世足 富邦要你的神預測！」活動，只要在6/29世足賽16強賽事開打之前完成兩項任務：下載M+並綁定「富邦旺紅包」、預測「2018 FIFA世界盃足球賽」前四強，四強全數預測成功最高可享有100次抽獎機會，冠軍隊球衣以及富邦旺紅包等您拿！

北富銀持續致力為客戶創造更多、更便利、更有趣的生活金融體驗，其中與體育項目的合作，不僅符合富邦品牌精神「正向的力量」，更持續為客戶創造許多驚喜與美好金融體驗。例如，北富銀今年三月所推出的「富邦悍將悠遊聯名卡」，提供球迷最喜愛的專屬優惠，深受卡友肯定，短短3個月間，發卡量已突破5萬卡，成為目前市場上最多人持有的運動類聯名卡；另外，北富銀位於新莊的悍將主題分行更成為熱門的打卡點，深獲球迷及客戶喜愛，開幕以來天天門庭若市。本次全球足球迷關注的「2018 FIFA世界盃足球賽」，北富銀也不缺席，特別推出「全民瘋世足 富邦要你的神預測！」活動，邀請客戶一同〝瘋〞世足搶好康！

北富銀表示，「全民瘋世足 富邦要你的神預測！」活動參加方式非常簡單，民眾只需要在6/29前，完成下面兩項任務，就可試手氣拿好禮：

任務一：手機下載M+軟體，並成功綁定「富邦旺紅包」

任務二：點進活動頁面預測「2018 FIFA世界盃足球賽」最後前四強隊伍

只要完成上述兩項任務，就有機會贏得「2018 FIFA世界盃足球賽」冠軍隊伍球衣乙件(共計10名)或是「富邦旺紅包」現金$2018乙份(共計10名)！預測的前四強隊伍越準確，抽獎機會越多，四隊全猜中的球迷可以享有100次抽獎機會！