新北市參與式預算 高中生與社區民眾一起改造瓦磘溝

新北市政府教育局今(15)日於永平高中舉辦「高中生社區參與式預算提案發表暨投票活動」，邀請永平高中學生結合鄰近社區發展協會及里長，以參與式預算之方式提出符合社區發展方案，讓高中生與社區民眾共同合作參與社區發展及改造。

教育局歐人豪主任秘書表示，教育局去年開始提出新北市高中生的參與式預算計畫，今年度則嘗試將本市高中生的參與式預算結合社區發展，期待學生與社區民眾合作，增進在地認同感，以青年觀點及創意，參與社區發展。

47位學生透過一系列培力工作坊課程，對參與式預算概念、提案方向、經費概算擬訂等有初步了解，並與社區發展協會及瓦磘溝願景社的民眾共同合作，思考瓦磘溝周遭環境及公共議題並分成5組提出創意發想。除實體課程外，學校更開設線上討論區，讓學生能下載教師提供的相關資料，同時作為小組上傳作業及進度回報的平台。

永平高中劉淑芬校長表示：「本校一直以『培養學生成為具有國際競合力的世界公民』作為辦學目標，透過課程的培力與科技工具的導入，進行參與式計畫的提案發表，讓學生能根植於在地文化並與國際接軌。」陳政典組長也表示很高興能透過參與式預算把公民參與、環境教育課程與課程科技做優美結合，新北市瓦磘溝願景促進聯盟理事長林宗明及總幹事林育德也都對學生實際了解並參與社區表示支持。

參與此項計畫的同學們紛紛表示透過課程及提案討論過程，讓他們對於周遭社區有更多的了解，也認知到環境保護的重要性。永平高中顏弘翔同學提到，我們不一定能做很大的改變，但只要開始努力著手改變，或許就能號召社區居民們一起來讓瓦窯溝從骯髒的臭水溝變成乾淨的水道；同為高一的高湘筑同學也說這項課程讓她認識到學校周遭的社區環境，透過環境教育課程從瓦窯溝看到中永和的今昔變化，並認為環境的好與壞是可以由我們去改變去決定的。

此計畫分為投票評選及方案執行兩階段，實體投票與網路投票將於今日同步進行，最終獲選團隊將獲得提案補助金，並於今年9月至11月間執行方案。