「富邦30豪禮大方送」月月抽好禮

由富邦證券主辦的「富邦30豪禮大方送」活動，甫於6/7(四)舉辦第二波「月月抽好禮」抽獎活動，總共抽出1013位幸運得主，分別獲得Gogoro電動機車、ASUS筆電、日本大阪單人來回機票、任天堂switch、及摩斯早餐券等逾千份豪禮。富邦證券表示，四月份第一波「月月抽好禮」有超過3.35萬人次獲得抽獎資格，該活動從4月開始至8月底，所有參加抽獎的投資人，都還能於9月抽百萬名車或歐洲雙人遊。

富邦證券成立於1988年9月16日，今年正式邁入三十而立之年，一路走來用心深耕台灣，攜手並進的30年歷程中，透過有感的金融服務，與客戶建立了長期互信的深厚關係，為了慶祝這個意義非凡的日子並回饋客戶，特別以『引領30，創新未來』為主題，規劃一系列的慶祝活動。這次的30周年慶活動，包括不限用途「股票借貸找富邦。理財圓夢有人幫」贈獎活動以及「富邦30豪禮大方送」抽獎活動，鼓勵投資人到富邦證券體驗便捷的數位平台和專業的理財金融服務。

投資人不論是交易台股、期貨、複委託或理財商品，只要單一交易帳戶交易指定商品達滿額條件，即可獲得抽獎機會，富邦證券表示，活動推出後受到投資人熱烈參與，5月經紀業務市占達6.18%，日均量較4月成長了2.8%。歡迎所有投資人來參與「富邦30豪禮大方送」抽獎活動，只要交易越多、中獎機會就越大，除了每月抽出時尚豪禮外，還能累積抽百萬名車或是歐洲雙人遊！

詳細活動辦法及中獎名單可上活動網頁查詢。