蘆洲國小增設自立廚房 3500位學童受惠

新北市副市長呂衛青今(15)日主持新北市蘆洲國小「自立午餐廚房及烹飪教室興建工程」動土典禮，讓新北市提供學童更高品質的營養午餐。

蘆洲國小興建之自立廚房及烹飪教室，是新北市重要建設之體現，自100年起，即把學校增設自立廚房作為市府重大政策，並已挹注1億6千餘萬之預算設置10所學校的自立廚房，並協助供應13所周邊學校，由學校自行製備的午餐更熱更新鮮，共有2萬多名師生受惠。

今日擔任主祭官的呂衛青副市長表示，蘆洲國小拆除舊有的信義樓，在原址規劃設置自立廚房，完工後除可供應校方將近2,400名師生外，也預定供應鄰近之三光國小，總供餐量可達3,500人，不僅將學校資源充分共享，也讓學童享用到更高品質的營養午餐。

現場擔任陪祭官的新北市教育局長林奕華也表示，提升本市自立廚房供應比率，讓更多的學校享受更高品質的營養午餐是市府的重要政策，並且可藉由學校廚房發展校本課程，蘆洲國小已在健康飲食及食農教育方面即有非常好的基礎及課程，本次廚房工程除了有一、二樓的自立廚房之外，在三樓規劃設置烹飪教室，讓學校結合既有的課程，擴大發展健康飲食及食農教育，促進學生健康成長，也培養良好的飲食習慣。

新北市教育局重視孩子們的健康，每年皆積極以興建或以餘裕校舍空間改建等策略增加自立廚房校數，目前除了蘆洲國小外，尚有武林國小、頂埔國小及大觀國小正在興建自立廚房中，亦有江翠國中、忠孝國中及光榮國小等學校透過校舍拆建方式，納入自立廚房的規劃：另無法設置廚房之學校，也藉由媒合他校供應營養午餐，106學年度已有138校由自立廚房供餐，未來將逐步增加；另自103年起本市亦全面實施4+1安心蔬菜計畫，讓全市33萬名學童享有安心無虞的午餐食材；新北市要讓孩子們營養午餐再次升級，不僅確保學生吃的安全健康，亦讓家長安心放心。