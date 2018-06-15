中國施壓改台灣標註 美日韓航空公司抵死不從

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）中國民航局今年4月25日致函外國航空公司，要求其將官網上對台灣之稱呼列在中國之下，起初限期30天，而後延長至6月24日，但華爾街日報報導，至今仍有包括美日韓等多家航空公司堅決不低頭。

華爾街日報報導，聯合航空（United Airlines）、達美（Delta）及美國航空（American Airlines）這三大美國航空業者目前都未在中國施壓下修改對台灣的標註方式。

聯合航空透過聲明表示，「我們決議將此事交由美國政府處理，這是須透過政府解決的外交議題。」達美航空透露該公司正與美國政府就此事密切諮商，美國航空則不願評論。

報導指出，尚未屈服的業者還包括日本的全日空（ANA）、日本航空（JAL）、南韓的韓亞航空（Asiana）、大韓航空（Korean Air）、印度航空（Air India）及越南航空（Vietnam Airlines）。這些航空公司因歷史、政治，及領土主權爭議等因素而不願對中國屈從。

中國民航局警告，若航空業者不從，後果自負，可能的懲罰包括頻繁的檢驗措施以及限縮其班機降落中國機場之時段等。

意外的是，兩家香港航空業者，包括20%股權屬中國國際航空（Air China）的國泰航空（Cathay Pacific），以及中國海航集團（HNA Group）旗下的香港航空（Hong Kong Airlines），目前官網都未將台灣標為中國的一部分。