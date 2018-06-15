嘉義歡慶開齋節   一解移工思鄉之情

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）穆斯林齋戒月昨（14）日結束，嘉義市政府6月15日於嘉義文化創意產業園區舉辦開齋節活動，上千位印尼移工及新住民朋友齊聚，歡慶齋戒月結束，許多人穿著正式印尼禮拜服參加，現場並有印尼美食、印尼服飾體驗、義剪及按摩舒壓等免費體驗活動。

根據統計，台灣約有26萬名印尼籍移工，3萬多名印尼籍新住民，而在台就學的印尼籍學生也有5000人。對於信仰伊斯蘭教的穆斯林信徒來說，一個月的齋戒月中，白天需禁食守齋，夜晚才能進食，但仍須維持體力正常工作，藉此鍛鍊意志與耐力。「開齋日」象徵神聖的齋戒月結束，全球穆斯林進入慶祝模式，是一年中非常重要的節慶。

齋戒月結束後，在開齋節這天，穆斯林信徒會早起進行晨禱，進食後穿著喜氣的節慶服飾出門拜訪親友，如同台灣的新年。

活動以開齋祈福儀式揭開序幕，之後印尼傳統表演、法令有獎徵答，現場並有印尼美食、印尼服飾體驗、Fashion義剪、按摩舒壓等免費體驗活動，讓身處異鄉的穆斯林能感受到家鄉的節慶氛圍與嘉義人的熱情，也讓市民朋友對穆斯林文化有更深體驗與認識。

嘉義市長涂醒哲表示，嘉義市政府長期推動新住民照顧輔導、移工的就業管理，更推動清真食品及旅遊服務認證等，希望每一位穆斯林朋友都能感受嘉義市的善意，並藉由開齋日活動，感謝穆斯林移工朋友的付出。