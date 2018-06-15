台灣風情景點躍上機捷 彩繪列車即日起上路

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）交通部觀光局將2018年設定為海灣旅遊年，精選十個離島推廣海洋旅遊，並透過彩繪機捷列車進行推廣宣傳，讓國內外旅客可以更深入了解台灣10+島之美。

此次觀光局共彩繪了普通車及直達車各一列，車體內裝皆是採用實景照大圖輸出，將列車內部以一致主題景色布置圍繞，讓旅客身歷3D環景，產生時間與空間的錯覺感。

普通車外觀除了呈現10+島海洋生物，如小琉球海龜、澎湖河豚、蘭嶼飛魚、龜山島鯨豚、綠島海馬等外，還有全臺歷史最悠久的漁翁島燈塔(西嶼燈塔)，以及有世界最美麗海灣之稱的澎湖七美島雙心石滬，更添加了海灣代表性水上活動，如衝浪、風帆體驗、浮潛等。

陽光照射下，車身的炫藍如10+島清澈水域，漸層多彩，光芒炫目，當列車呼嘯行駛，海浪層層堆疊移動，有如乘風破浪，呈現藍色流動的線條美感，除了感受海水的清涼，也可體驗海灣旅遊的樂趣。

機捷直達車外觀。（交通部觀光局提供）

為振興地震後的花蓮觀光，邀請到旅英當代原民藝術家—優席夫大師合作設計直達車彩繪。優席夫大膽使用鮮明色塊背景與原住民畫像，透過視覺色彩的衝擊來突顯花蓮原住民精神以及海洋風情。

優席夫說：「東海岸的海洋風情才是真正吸引觀光客的重要特色，這次利用具有豐富性色彩的熱帶魚色調，去突顯花蓮海洋風的熱情！同時又可以宣導我們應該多關注海洋保育，不要讓這樣的海洋風情消失了。

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