期間限定CP值爆表  盤點台灣夏日出遊12大景點  

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）七月暑假在即，許多人計劃利用假期帶小朋友出國旅行，但其實台灣也有不少旅遊景點等著遊客前往，不論是屏東夜宿海生館、馬祖海上賞燕鷗、花蓮六十石山金針花季或是新竹的雪霸藍莓季都是夏日不可錯過的美景，旅遊網站易遊網便整理出全台12大夏季限定景點，要讓民眾打卡不手軟。

暑假期間各式主題節慶陸續展開，讓小朋友瘋狂的「宜蘭國際童玩藝術節」、繽紛洋溢的打卡熱點「清境風車節」、全球最驚豔12大熱氣球盛會之一，台東的「台灣國際熱氣球嘉年華」、富有文化體驗意義的「花蓮原住民族聯合豐年祭」等，主題性明確的活動，不僅是夏季備受矚目的旅遊焦點，更吸引旅客嚮往造訪。

而只有特定期間才能看得到的花期、水果產季或是生態景觀，往往帶動旅客慕名前往。「六十石山金針花季」每逢盛開期間，黃澄澄的金針花舖滿山頭，就像是將山谷染成金黃耀眼的色彩，讓大批旅客趨之若鶩。新竹的雪霸藍莓季，由於可體驗親自採收的樂趣，帶有寓教於樂的成份，吸引許多父母帶著小朋友一同前往。

而馬祖的夏天，是燕鷗歸來的季節，這時候可以在海上看見成群的燕鷗回到島礁上，獨特景緻成為馬祖夏日必賞重點。

喜歡海邊活動的民眾也有福了，澎湖純淨湛藍的海水相當適合浮潛、衝浪或是海底漫步等水上活動，而「福隆國際沙雕藝術節」及「雲嘉南一見雙雕藝術季」等沙雕展覽，各國藝術家齊聚一堂，以沙雕創作嶄露頭角，吸引旅客參觀。

花蓮六十石山金針花開（易遊網提供）

台東縣熱氣球嘉年華（易遊網提供）