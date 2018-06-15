2017年國人10大死因 癌症蟬連首位36年

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）衛福部今（15）日公布國人死因統計，2017年共有17萬多人死亡，平均每3分3秒就有一人過世。其中，癌症已是第36年居首位，死亡人數首次突破4.8多萬人，創史上新高。

根據2017年10大死因報告，2017年10大死因依死亡率排名依次為：（1）惡性腫瘤、（2）心臟疾病、（3）肺炎、（4）腦血管疾病、（5）糖尿病、（6）事故傷害、（7）慢性下呼吸道疾病、（8）高血壓性疾病、（9）腎炎和腎病症候群及腎病變、（10）慢性肝病及肝硬化，和去年排序相同。

其中，光是前10大死因的死亡人數共13萬1993人，占總死亡人數的76.8%。

值得注意的是，癌症已是第36年位居10大死因之首，死亡人數共4萬8037人，占總死亡人數的28%，相較2016年增加277人；此外，去年同是第3名的肺炎，死亡人數也比前一年增加268人。

依死亡率排序，2017年十大癌症死因順位依序為：(1)氣管、支氣管和肺癌 (2)肝和肝內膽管癌 (3)結腸、直腸和肛門癌、(4)女性乳癌、(5)口腔癌、(6)前列腺(攝護腺)癌、(7)胃癌、(8)胰臟癌、(9)食道癌、(10)子宮頸及部位未明示子宮癌，其中子宮頸癌死亡率超過卵巢癌，致順位由2016年第11位變為第10位。

2017年癌症死亡者之年齡中位數為69歲，男性68歲，女性71歲。十大癌症死因中，女性乳癌、口腔癌、食道癌與子宮頸癌之死亡年齡中位數低於所有癌症死亡年齡中位數，其中口腔癌的死亡年齡中位數僅 59 歲，女性乳癌及食道癌亦僅 60 歲。