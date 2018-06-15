貿易戰煙硝再起 美擬加重對中懲罰關稅

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美中貿易摩擦仍未平息，美國總統川普已同意一項計畫，最快週五就要對中國價值數百億美元之商品施加懲罰性關稅。分析家指出，此舉恐影響中國在北韓議題上對美國的支持。

據不具名官員表示，至少350億至400億中國商品將被課稅，甚至可能高達550億美元。此前美國已對加拿大、墨西哥，及歐洲盟友課徵鋼鋁關稅，若按計畫進行，這全球兩大經濟體的貿易戰爭勢必開打。

儘管中國在近日美朝關係緩解一事上功不可沒，川普卻在新加坡川金會前重申，美方不會坐視對中貿易逆差持續擴大。2017年，美國對中貿易逆差高達3,360億美元。

華爾街對雙方貿易緊張升溫膽戰心驚，深怕一旦貿易戰開打，將扼殺美國經濟成長，損害美國去年通過減稅法案所帶來的正面效益。前白宮首席經濟顧問柯恩（Gary Cohn）指出，關稅戰將導致通膨及消費者債務問題，「而這些都是經濟衰退的肇因。」

前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）認為，打壓中國貿易措施向來是「川普政府經濟民族主義的核心」，他的一項競選承諾即為「讓製造業工作重回美國，尤其是從亞洲奪回。」

對於美方任何帶有貿易戰意味的舉措，中國也不惜以牙還牙。外交部發言人耿爽週四已放話，將無視上個月與美中達成之貿易協議，包括擴大購買美國大豆、天然氣等商品。中國亦已擬定報復性關稅，瞄準美對中出口價值500億美元的商品，其中包括牛肉與大豆，直打川普票倉美國農業州。