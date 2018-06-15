慶祝警察節　蔡英文：全力貫徹反毒、修法治詐騙

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（15）日出席警察節慶祝大會，除了宣示要全力掃毒、遏止詐騙之外，也表示將責請內政部持續提高警察的待遇及福利。

蔡總統致詞時，強調要整合跨部會的力量，全力貫徹反毒工作，「任何挑戰政府反毒決心的行為，一定會受到法律嚴格的制裁。」

蔡總統也肯定警察等執法單位，在近半年來破獲八件、上百公斤的毒品重大案件，包括破獲史上最大宗的K他命走私案，以及跟印尼政府一起打擊海上毒品走私。

提及層出不窮的詐騙案件，蔡總統則表示，政府已經修法，把詐欺集團納入組織犯罪的範圍以加重刑責、加強查緝，「我們也跟其他國家合作，破獲大型的跨境電信詐欺集團。」

此外，蔡總統也稱讚警察在近幾次的群眾活動勤務中，執法上都能夠剛柔並濟，快速處理各種突發的狀況；不只確保人民集會遊行的自由，也維護周邊安全。

蔡總統指出，現在民眾對警察的期待很高，不僅在逮捕歹徒的時候要機警英勇，在關懷被害人與協助弱勢的時候，也要友善溫柔，「民眾遇到疑難雜症，第一時間就會想到警察。這是社會對警察的肯定，當然也是執法的高度挑戰。」

隨後，蔡總統也表示要責請內政部及警政署，就三大面向持續提升警察的待遇及福利，包括更新設備，讓警察執勤時更加安全、幫基層員警加薪及檢討警察的升遷體系，以及投入更多的資源，支持警察的身心與醫療照顧。

提及警察工作真的很辛苦，不只日夜顛倒，值勤時也長期處在精神緊繃的狀態，蔡總統最後表示，「今天全臺灣的共同語言，就是謝謝警察。謝謝同仁過去ㄧ年的辛勞，新的ㄧ年，我們再接再厲，一起努力。」