〈時評〉在野黨想要毀掉新農業

不論是台北農產公司總經理吳音寧，或是農委會副主委陳吉仲，都是在野黨極欲想要拉下的對象，因為只要有一人倒了，另一個人也連帶受影響，並且衝擊到民進黨的農民選票。

蔡英文總統上台後，推動五加二的創新產業，其中一項就是新農業，然而，蔡總統在競選總統時期，以農業經濟見長的學者陳吉仲，一直是重要諮詢對象，也是民進黨政府新農業政策的幕後推手。

不僅如此，吳音寧能出任北農總經理，陳吉仲更是關鍵，他曾公開背書，強調吳音寧是台灣農村陣線的重要成員，是他推薦的人選。

換言之，只要吳音寧垮台後，拔擢吳音寧的陳吉仲，勢必也要負起政治責任。一旦陳吉仲離開現職，蔡政府推動新農業的力道將會受挫。

因此，在野黨用盡一切力量，試圖要拉吳音寧下台，甚至指控吳音寧濫用業務費，使得吳音寧遭到檢調約談，嚴重影響形象。在這段期間，在野黨甚至透過特定媒體，炒作陳吉仲要吳音寧主動去職的訊息。

事實上，根據民進黨評估，吳音寧去職後，不僅落人口實，更重要的是在北農總經理一職重新改選時，農委會又得和台北市政府有一番拉扯，甚至會使台北市長柯文哲有操作空間，多一事、不如少一事，黨內多數人根本不贊成此時異動吳音寧。

過去一陣子，部分農產品價格低落，這是事實，也引起蔡總統高度關心，但這屬於結構性問題，不可能單憑換了一位農委會主委或副主委，就能解決問題。只不過，有媒體又持續炒作陳吉仲請辭的消息，背後目的仍是想要拉陳吉仲下馬，就算不能如願以償，也要抹黑農委會。

因此，若是陳吉仲或吳音寧稍有異動，等於讓在野黨稱心如意，然而，民進黨政府要力保這兩人，就必須趕緊處理相關議題，尤其是讓果菜價格回穩。

（作者李平華，資深媒體人）