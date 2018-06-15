「東南亞的穆斯林」  文化總會發佈首支穆斯林動畫  

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為讓民眾更加了解穆斯林文化，中華文化總會與「臺灣吧Taiwan Bar」影像公司合作，以旗下「黑啤」（Beer）為主角，打造《黑啤東南飛》系列影片，深入介紹穆斯林飲食及文化習慣。昨（14）日發佈第一支穆斯林動畫作品，期望透過黑啤逗趣且生動的解說，帶來觀眾探索東南亞各國的文化特色與歷史人文。

伊斯蘭教在全世界擁有15億信眾，其中印尼是全世界擁有最多信眾的國家，而台灣的穆斯林信眾也將近30萬人，許多公共設施都看得到穆斯林祈禱室，這個看似陌生的文化其實離我們很近。

《黑啤東南飛》系列影片第一部以「東南亞的穆斯林」為主題，中英文字母解說，深入介紹伊斯蘭教傳播至東南亞的過程，分析東南亞的穆斯林、流行音樂、生活習慣、佛教傳遞及古今商貿，並介紹穆斯林教徒的齋戒月文化以及開齋節，選在開齋節前夕發佈，為開齋節預熱。

文化總會副會長江春男、秘書長林錦昌親自出席影片發布會，邀請台北清真寺前教長馬孝棋、臺灣吧營運長蕭宇辰出席致詞。現場不僅擺放各式印尼美食，也邀請外籍工作者發展協會的印尼代表Hesti(周思妤) 、越南代表Nguyễn Thị Phương Hoa( 阮氏芳花 ) 分享在台灣的生活經驗。

台北清真寺前教長馬孝棋表示，在開齋節前夕看到這支動畫，讓他很感動。台灣對穆斯林信眾在過去有種種的不理解，但是現在大家開始重視並包容穆斯林信眾，不論是影視的重視，或節日的祝福，都充滿對穆斯林在台灣生存基本需求的重視。

副會長江春男表示，《黑啤東南飛》系列預計將有5部，希望藉由影片結合台灣所有文化藝術團體與經貿組織，發展新南向關係。

新南向動畫《黑啤東南飛》EP1

新南向動畫《黑啤東南飛》 EP1「東南亞的穆斯林」（來自中華文化總會youtube）

（中華文化總會提供）