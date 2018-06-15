連假恐泡湯 全台多處強風、豪雨特報

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）位在台灣西南方的熱帶性低氣壓，已由高雄沿岸進入西南部陸地，今（15）日全台天氣不穩定，降雨機率高，台南、高雄、屏東和台東都有豪雨以上降雨和陸上強風特報。

聯合報報導，位在台灣西南方的熱帶性低氣壓，已進入高雄陸地，日本氣象廳今早發布該熱帶性低氣壓，生成為今年第6號颱風凱米（GAEMI）。不過中央氣象局表示，台灣目前仍視作熱帶性低氣壓，風力不到颱風強度，還差一段距離，至少今天上午不會發布颱風警報。

中央社報導，無論熱帶性低氣壓是否變成颱風，氣象局提醒，南台灣降雨不可輕忽，台南、高雄、屏東及台東會有豪雨等級以上降雨，尤其屏東可能出現大豪雨。

氣象局清晨發布中南部及東半部12縣市和外島澎湖、綠島和蘭嶼的大雨、豪雨特報，民眾應注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區防落石坍方、溪水暴漲及土石流；同時今天適逢大潮，沿海地區要留意潮位變化，防積水。

氣象局觀測，0時至上午7時30分，累積降雨最多的是高雄市小港區134毫米，其次是高雄市阿蓮區123毫米，高雄市前鎮區、大寮區、林園區及屏東市、屏東新園鄉、萬丹鄉累積降雨也都超過100毫米。

今天台灣各沿海空曠地區、鄰近海域及各離島有9至10級強陣風，沿海有較大風浪或長浪。除了台北市、南投縣和嘉義市以外，其他台灣本島和外島地區，氣象局也發布陸上強風特報。

民眾最關心的莫過於天氣何時放晴？端午連假可否見到陽光呢？不穩定的天氣型態至少持續到下週一（18日），下週二（19日）起滯留鋒面將逐漸北移，西南氣流也減弱下，迎風面仍會有降雨，其他地區下雨情況漸緩和。