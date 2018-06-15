夏夜螢火蟲電影院　中臺灣民眾週週免費看國片

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）為了將國片帶進社區、深入部落，文化部與彰化生活美學館共同主辦的「螢火蟲電影院」，將於6月17日至8月4日的每個週末，在中臺灣的12個鄉鎮免費播映12部知名國片，要讓民眾在夏夜裡，和左鄰右舍一同看電影、吃爆米花！

此次「電影藝術分享計畫—螢火蟲電影院」，是為了透過電影放映活動，讓較缺乏電影資源地區的民眾能親近臺灣電影藝術，因此主辦單位在臺中、南投、彰化、雲林四個縣市與當地社區協會的協力之下，將在12個鄉鎮免費播映12部國片，包括《美力臺灣3D》、《老師你會不會回來》、《日常對話》、《阿莉芙》，以及《海闊天空》等膾炙人口的電影。

在週四（14）的記者會上，《日常對話》紀錄片導演黃惠偵也特別到場，一同為活動揭開序幕。

記者會還邀請到參與臺灣第一部3D紀錄片《美力臺灣3D》拍攝的老師傅陳忠露，他也帶來親手製作的「輕羅小扇撲流螢之扇」，獻給現場來賓及導演。

陳忠露是全臺僅存傳統手藝「手作雞毛撢子」的傳承者，因為參與紀錄片拍攝，而深刻了解到電影製作的不易，自此開始關心臺灣國片的推動。

文化部表示，為了讓民眾更了解電影拍攝過程，也安排兩場電影的映後座談會，將邀請導演及電影工作者和民眾互動。

所有電影場次放映皆為免費入場，現場還將提供爆米花及冰涼茶飲。此外，除了參與闖關遊戲的民眾有機會獲得限量小禮物之外，映後更有摸彩活動，要將各種實用家電好禮要送給參與民眾。

相關活動訊息、場次與放映時間等，都可以在螢火蟲電影院臉書粉絲團，或至彰化生活美學館網站查詢。