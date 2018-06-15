開齋節來了！逾200信眾參加台北清真寺祈禱活動   

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）伊斯蘭教為期一個月的齋戒月（Ramadan）於昨（14）日結束，全球15億穆斯林引頸期盼的開齋節（Eid al-Fitr）今（15）日起連續慶祝三天。全台清真寺早上8點舉辦「開齋節祈禱」活動，超過200位信眾不畏風雨，聚集台北清真寺前參與祈禱活動，場面莊重肅穆。

開齋節（Eid al-Fitr）為慶祝齋戒月結束而設，是伊斯蘭教兩大節日之一，信眾在經歷一個月的禁食、戒酒等守齋活動後，在齋戒月最後一晚會享用豐盛開齋飯，並打掃家中環境，迎接隔日的開齋節，節日一般慶祝3天，許多伊斯蘭國家因此訂有3至4日假期。

由於伊斯蘭曆法以陰曆為主，所以開齋節以月亮是否出現為基準。台灣近日天氣不佳，昨日未見新月，但台北清真寺昨（14）日晚間發佈新聞稿表示，根據鄰近馬來西亞及印尼官方都已宣佈見月開齋，故同步開齋。

台北清真寺今（15）日早上8點舉辦「開齋節祈禱」，超過200名信眾自備禮拜墊，參加「會禮」，之後走訪親友，一同慶祝開齋節，祈求來年順利。

基隆、台北、桃園、台中、高雄等地也將陸續舉辦開齋節慶祝活動，週日台北市政府將在大安森林公園舉辦「開齋節暨穆斯林嘉年華」活動，歡迎民眾踴躍前往參加。

這幾日，如果在公共場所合遇到穆斯林朋友，也別忘了祝福他們「Eid Mubarak」（開齋節快樂）！

大批信眾一早聚集台北清真寺前，準備行會禮。