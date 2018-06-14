【更新】股后國巨子公司傳遭搜索？！　「奇力新」回應：非事實•無高層涉案

（台灣英文新聞／財經組 綜合整理）關於媒體報導，電感廠「奇力新」遭檢調搜索，「奇力新」及子公司旺詮 2 家公司部分員工恐涉內線交易案。奇力新回應，絕對沒有被搜索，總經理鐘世英是去當證人，且無高層人員涉案。

鉅亨網引述奇力新發言人田慶威說，對於不實消息若未能獲得立即澄清，將考慮提出告訴，請外界不要以訛傳訛，影響投資人權益。

以下是稍早各媒體報導之綜合整理

（台灣英文新聞／財經組 綜合整理）股價不斷創新高並榮登股后寶座的國巨集團，旗下子公司「奇力新」去年初才宣布收購旺詮公司100%股權。不過根據《自由》報導，檢調接獲爆料稱，「奇力新」高層涉嫌在利多消息曝光前，提早1個月買進「奇力新」股票，(假設股票 賣出)「擬制性獲利」數十萬元。

《聯合報》報導則稱，涉案人平均賺取廿萬元價差。《自由》報導指出，台北地檢署今（14）日指揮調查局台北市調查處，兵分6路搜索並約談國巨王姓專員、「奇力新」前財務長等11人，目前已有2名被告被依違反證券交易法分別諭令5萬、10萬元交保。

去(2017)年1月23日，被動元件大廠「奇力新」宣布，擬取得旺詮公司100％股權，並收購國巨旗下公司「飛磁」，另入資「向華」電子等重大訊息。

「奇力新」總經理鐘世英當時曾表示，「奇力新」三箭齊發，未來將快速推升營運規模與效益，邁向年營收120億元以上的國際電感大廠。

綜合《自由》與《聯合報》的報導，這起併購案是以每1股旺詮普通股，換「奇力新」0.78股普通股，由「奇力新」取得旺詮100％股份之後，旺詮就下市。

「奇力新」將以1.33億歐元（依當時匯率約台幣45.28億元），收購國巨孫公司「飛磁」（Ferroxcube，簡稱FXC），「飛磁」將成為奇力新100％子公司；此外，「奇力新」還將透過孫公司，以現金入股方式取得中國湖南沅陵「向華」電子的49.9％股權。

檢調獲報，該起併購案訊息於去年1月20日對外公布，「奇力新」則於1月23日停牌，但早在此利多消息曝光之前，竟有多名任職於國巨、「奇力新」及旺詮的內部人士，涉嫌內線交易，在重大利多訊息公布前，提早1個月陸續進場布局，大量買進「奇力新」股票，粗估(假設股票 賣出)「擬制性獲利」至少數十萬元。