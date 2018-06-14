賴揆宣布「金融發展行動方案」　2年內股市增加百檔上市櫃

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）行政院長賴清德今(14)日召開記者會，宣布「金融發展行動方案」。在銀行業方面，目標是將台灣打造為國際化理財平台。證券期貨業的目標，則是兩年內股市新增百檔上市櫃。

今日陪同賴院長出席記者會的，包括行政院副院長施俊吉、政務委員兼發言人徐國勇，以及金管會主委顧立雄。



中央社引述賴清德表示，這是政府多年來針對金融業所提出最完整、最全面的發展行動方案。

根據行政院新聞稿，賴揆表示，希望把台灣打造為有前瞻性跟國際競爭力的金融市場，例如制定金融業107年對中小企業的放款成長目標為新台幣2700億元、對「五加二創新產業」放款成長目標2000億元，讓產業跟金融攜手進軍國際市場，希望有台商的地方，就有金融單位。



賴清德說，行動方案特別鼓勵結合科技創新，將開放兩家純網路銀行，提供更好的金融服務，增加國際競爭力。

至於蔡英文總統指示應該多開闢金融商品，特別是長照產業的保險，這次也包含在方案中。





上圖翻攝自行政院官網

行政院副院長施俊吉指出，台灣銀行體系有40兆存款、上市櫃公司市值有37兆、保險業有23兆元資金，加起來剛好100兆，是台灣GDP的5倍、政府預算的50倍。所以金融業實力雄厚，如何用金融力量協助經濟成長，讓各行各業獲得所需資金、發展機會，這是政府念茲在茲，必須執行的事情。



金融監督管理委員會主委顧立雄說明，金融發展行動方案有四大願景，分別是金融攜手產業、結合科技創新、進軍國際市場與普惠金融服務；針對銀行業、證券期貨業、保險業與金融科技業，分別設定目標與策略。顧立雄說：

1.在銀行業方面，目標是擴大金融機構規模，打造國際化理財平台。

2.在證券期貨業方面，目標為2年內股市新增百檔上市櫃。

3.保險業方面，3年內保障型及高齡化商品占比超過6成、保險業新增5+2產業投資金額超過1500億元，以及5年內微型保險累積承保人數超過100萬人。

4.金融科技業目標，則為3年內每年受理10件金融創新實驗申請案。

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