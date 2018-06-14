暑假出遊懶人包 新竹豐邑喜來登一站玩到底

為孩子們安排富有寓教於樂又能增進親子情誼的暑假活動，成了父母 最傷腦筋的行前課題，新竹豐邑喜來登大飯店為暑期親子旅遊規劃更 完善的遊樂行程，讓爸爸媽媽愜意出遊， 小朋友意猶未盡的難忘之旅，自7月1日起舉辦「 喜波波陪你住一晚」、「喜波波大劇場」、「閃亮亮派對」、「歡樂 唱跳會」及「喜波波戶外高爾夫推桿場」等休閒活動，陪伴親子輕鬆 度過炎炎夏日。

新竹豐邑喜來登大飯店自7月20日至7月21日、8月3日至8月 4日及8月24日至8月25日，共推出三梯次「喜波波陪你住一晚 」住房優惠方案，飯店超高人氣吉祥物─喜波波將與大小朋友一起共 度美好假期，入住首日晚間七點半開始將帶領小朋友DIY專屬小帳 棚，共賞生動有趣的「喜波波小劇團」，以及「喜波波俏皮唱唱跳」 ，與喜波波近距離遊戲互動，享受歡樂週末夜，翌日早晨將進行「親 子有氧瑜珈」、「歡樂賓果派對」，增進親子互動、共學的親密體驗 ，「喜波波陪你住一晚」專案搭配豪華客房入住一晚， 贈送兩客成人早餐、一客兒童早餐、「喜波波餐具組」一組、「 喜波波動物疊疊樂」一組及「薰衣草森林 明德店入園券」依入住人數每人贈送一張，專案售價每房每晚5,2 00元起(以上價格需加收10%服務費及5%稅金)，每一梯次報 名限額20組。

去年暑假推出獲得熱烈回響的「喜波波大劇場」，今年於7月29日 將加入飯店全新吉祥物與鳳梨獅─喜波波、「玉米雞劇團」一起攜手 演出，故事腳本將改編自「少年狼與羊的漂流日記」，透過親子劇團 與喜波波的生動演出，將帶領小朋友進入奇幻冒險的故事劇情。

為了迎接暑假期間即將到來的小小房客們，新竹豐邑喜來登大飯店特 地將五樓空中花園改建為「波波戶外高爾夫球推桿場」， 提供入住房客享有活動加購優惠，活動原價150元， 房客可享優惠價100元，體驗高爾夫推桿10分鐘， 親子共享推桿樂趣；「歡樂唱跳會」於暑假每週五及週六下午四點半 至五點熱鬧啟動，喜波波與大姐姐們準備熱舞曲目邀請小朋友一同歡 樂共舞，還有精彩刺激的遊戲競賽和趣味問答陪伴親子迎接歡樂假期 ；「閃亮亮派對」於每週六的盛夏夜晚閃耀登場，現場提供安全螢光 塗料、螢光配件小物讓小朋友發揮創意，打造專屬的閃亮造型， 跟隨著Live Band的熱歌勁舞一起狂歡，沉浸絢麗繽紛的螢光之夜。

新竹豐邑喜來登大飯店暑期住房每房每晚4,799元起，另有特別 專案「喜波波陪你住一晚」5,200元起，暑假期間推出多樣房客 免費活動，更多詳細資訊內容請上飯店官網查詢http:// www.sheraton-hsinchu.com/ ，或洽新竹豐邑喜來登大飯店03 620 6000。