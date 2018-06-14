君鴻週年慶慈善晚會   募款捐助三個弱勢團體

君鴻國際酒店近日主辦「藝饗公益 傳愛接力」週年慶慈善晚會，為三家慈善公益團體：南高雄家扶中心 、高雄市私立慈暉關懷學園、高雄市私立希恩之家，進行愛心認桌募 款並募集逾30萬的善款，計有各界善心人士、企業、團體高達30 0多人參與。高雄市社會局副局長葉玉如、立法委員許智傑蒞臨致詞 ，並對許多慈善團體贊助的精彩表演節目讚譽有加。

君鴻國際酒店延續去年主辦周年慶慈善晚會活動，在董事長張慶輝帶 領團隊實地走訪，了解這些慈善單位的實際需求後，今年將原本兩間 受贈團體增至三間。社會局副局長葉玉如表示，感謝君鴻長期投入幼 兒與青少年關懷的社會救助活動。立委許智傑讚許85大樓君鴻國際 酒店不僅是高雄知名地標與指標型企業，在引領高雄經濟發展之外， 還不忘保有關懷弱勢團體的社會責任之心。

晚會現場除有受贈團體表演，如南高雄家扶中心的佳義國小原民合唱 團、佳音合唱團帶來的天籟之音；高雄文化教育讀書會的烏克麗麗、 陶笛演出。由磐石文化藝術基金會贊助的「鳥與水舞集」，是全台首 支身障者舞團，侏儒症、肢障、視障舞者，用不完美詮釋出完美的演 出，感動在場所有人。愛與和平基金會贊助兩組去年榮獲兩岸四地青 少年朗誦比賽小學組冠亞軍的精湛節目： 北極熊與螢火蟲的兩則故事，引人反思人與自然環境的依存關係。這 場滿載著藝術與溫馨感謝氛圍的慈善晚會，讓在場的每位來賓為之動 容，紛紛表示明年將會持續支持這項公益活動。

投入地方慈善公益十多年的君鴻國際酒店，每年耶誕節都會為弱勢學 童圓夢的「天使樹」活動，捐助六龜育幼院、 逢年過節捐助救濟物資給弱勢族群等活動，屢獲社會各界的熱烈迴響 ，君鴻國際酒店明年將會再接再厲，持續為需要的弱勢團體提供更多 愛心力量。