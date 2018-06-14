君鴻週年慶慈善晚會   募款捐助三個弱勢團體

君鴻國際酒店近日主辦「藝饗公益 傳愛接力」週年慶慈善晚會，為三家慈善公益團體：南高雄家扶中心、高雄市私立慈暉關懷學園、高雄市私立希恩之家，進行愛心認桌募款並募集逾30萬的善款，計有各界善心人士、企業、團體高達300多人參與。高雄市社會局副局長葉玉如、立法委員許智傑蒞臨致詞，並對許多慈善團體贊助的精彩表演節目讚譽有加。
君鴻國際酒店延續去年主辦周年慶慈善晚會活動，在董事長張慶輝帶領團隊實地走訪，了解這些慈善單位的實際需求後，今年將原本兩間受贈團體增至三間。社會局副局長葉玉如表示，感謝君鴻長期投入幼兒與青少年關懷的社會救助活動。立委許智傑讚許85大樓君鴻國際酒店不僅是高雄知名地標與指標型企業，在引領高雄經濟發展之外，還不忘保有關懷弱勢團體的社會責任之心。
晚會現場除有受贈團體表演，如南高雄家扶中心的佳義國小原民合唱團、佳音合唱團帶來的天籟之音；高雄文化教育讀書會的烏克麗麗、陶笛演出。由磐石文化藝術基金會贊助的「鳥與水舞集」，是全台首支身障者舞團，侏儒症、肢障、視障舞者，用不完美詮釋出完美的演出，感動在場所有人。愛與和平基金會贊助兩組去年榮獲兩岸四地青少年朗誦比賽小學組冠亞軍的精湛節目：北極熊與螢火蟲的兩則故事，引人反思人與自然環境的依存關係。這場滿載著藝術與溫馨感謝氛圍的慈善晚會，讓在場的每位來賓為之動容，紛紛表示明年將會持續支持這項公益活動。
投入地方慈善公益十多年的君鴻國際酒店，每年耶誕節都會為弱勢學童圓夢的「天使樹」活動，捐助六龜育幼院、逢年過節捐助救濟物資給弱勢族群等活動，屢獲社會各界的熱烈迴響，君鴻國際酒店明年將會再接再厲，持續為需要的弱勢團體提供更多愛心力量。