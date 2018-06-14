開踢囉！2018全民瘋世足   台北五星飯店觀賽優惠總整理

（台灣英文新聞/ 劉怡均 台北綜合報導）在全球球迷熱切期盼的世足賽即將在今晚（14）日開踢，除了運動酒吧，台北市各大飯店業者也相繼推出優惠活動，在優美氣氛及美食佳餚的相伴下，活動從預測賽事到住宿餐卷的抽獎優惠應有盡有，我們挑選出台北5大飯店活動，你還在等什麼？

香格里拉台北遠東國際大飯店

自6月14日到7月15日世足期間，處於台北市精華地段六樓的「李白居」酒廊，即將全程熱血轉播精彩賽事。搭配「李白居」結合東西方元素的典雅氛圍，主廚團隊亦推出一系列美味佳餚，其中包含龍蝦堡及牛肉堡搭配爽口啤酒，另外還加碼推出瘋世足歡樂時光，凡於晚上6至8點購買飲品，即可享受買一送一的優惠，快點一起與朋友相約，來場瘋狂世足之夜吧！

（圖片來源：香格里拉台北遠東國際大飯店）

台北美福大飯店

推出一系列餐飲、住房優惠及好康抽獎，並邀請球迷一起到Cocoon空中池畔酒吧與游泳池畔觀看大型屏幕LIVE直播賽事，活動期間將延長營業時間至2:00AM。全館各餐廳設計出道道別具新意、外觀吸睛的世足主題餐點、特色調酒享第二杯半價優惠及西點甜品，一舉攻占球迷們的味蕾！凡於各廳消費指定餐點的賓客，憑蓋有足球印章發票至Cocoon消費可享世足聯名餐超值價NT$680(原價NT$780)及2018世足盃官方指定酒百威啤酒買一送一優惠，也可參與抽獎活動，最大獎為入住總值近十萬的皇家套房。

世足主題餐點分別為足球花園（左），魚躍龍門壽司（右）（圖片來源：台北美福大飯店）

台北晶華酒店

一樓aize餐廳將舉辦「世足暢飲High翻Party」，並推出榮獲舊金山世界烈酒大賽銀牌獎的Spring Vodka，以及每人NT$599享有無限暢飲種類豐富的調酒，現場備有由麗晶精品駐點客座主廚--李皞設計的美食，並透過150吋超大螢幕及時轉播賽事，八強賽開打後也將延長營業時間。

（圖片來源：台北晶華酒店）

台北國賓大飯店

於營業時間內全程直播賽事，如歸酒廊將玩起「世界盃，喝一杯」的活動，選擇支持的球隊並喝下NT$300「一口杯特調酒」，於賽程中所支持的球隊射門得分，飯店即贈送一瓶瓶裝啤酒(海尼根、麒麟、朝日啤酒擇其一)。

（照片來源：台北國賓大飯店）

台北君悅酒店

位於飯店內的Cheers歡飲廊將與義大利餐廳Ziga Zaga聯手推出指定啤酒優惠，其中配合不同賽事，分別有來自比利時、葡萄牙、墨西哥、法國、日本、德國、美國、荷蘭等八國的啤酒任球迷挑選，享有第二瓶半價，或是買六送開胃小點三選一，並加碼在冠軍賽當天推出買一送一的折扣，以及加碼送限量百威馬克杯。