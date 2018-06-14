以形補形 吃葡萄櫻桃最補血？補鐵食材大解密

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）女性因每個月生理期的關係，缺鐵的機率遠高於男性，而國人有許多以形補形的補鐵觀念，認為深紫色、紅色的食物含鐵質較高，這些傳聞的真實性如何？

衛生福利部國民健康署100年修訂之第七版「國人膳食營養素參考攝取量」中，建議13至50歲的女性，每天應攝取15mg鐵質；而懷孕第三期開始至分娩後2個月的婦女，更因為要提供胎兒鐵質、分娩失血、哺乳損失，需要增加鐵質攝取量至每天45毫克。

台北市立聯合醫院忠孝院區林姿吟營養師表示，除了注意鐵質攝取量是否足夠，還要考慮鐵質的吸收率，例如：動物性來源的含鐵食物，吸收率優於植物性來源，這些動物性食物來源，包括：牛肉、豬肉、羊肉、鵝腿肉、豬血或鴨血及其製品、豬肝等，海鮮類的文蛤、西施舌、九孔、小魚乾等含鐵量高，而雞蛋也含有豐富的鐵質，特別是蛋黃部分。

由於植物性的鐵質吸收率較低，因此較素食者也較容易缺乏鐵質，平日飲食中更應注意補充含鐵量豐富的食物，如海菜海藻類：紫菜、紅毛苔、裙帶菜等、深綠色蔬菜。在堅果類食物方面，如：黑芝麻、紅土花生、南瓜子、葵瓜子等，含有較高的鐵質，可每日補充1湯匙份量的堅果類。

林姿吟營養師提醒，攝取含鐵量豐富的食物時，宜搭配富含維生素C的食物，可以增加鐵質的吸收率，每餐飲食中攝取足夠的蔬菜、飯後水果補充，都是很好的維生素C補充方式。此外，由於咖啡、茶飲中含有單寧酸，會和食物中的鐵結合，降低吸收率，應避免在餐後飲用。

平日飲食中，注意均衡飲食，選擇含鐵量豐富的食物種類，每餐至少攝取半碗蔬菜，餐後補充1個女性拳頭大小的水果，並且避免立即喝咖啡或茶飲，才能達到補鐵的功效。