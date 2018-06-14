營邦企業股份有限公司股票（代號：3693）經櫃買中心公布注意交易資訊

營邦企業股份有限公司股票（代號：3693）因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自107年06月15日起10個營業日(107年06月15日至107年06月29日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對營邦企業股份有限公司股票（代號：3693）、營邦企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債（代號：36931）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

全銓租賃股份有限公司股票（代號：8913）最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊，爰自107年06月15日起10個營業日(107年06月15日至107年06月29日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。