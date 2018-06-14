新北市公立高級中等學校優先免試入學今日放榜

107學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學管道於今(14)日下午2時於各招生學校網站放榜，本次參與學校計31所，招生名額共2,753名，及2%特殊生外加名額，各國中學生報名人數總計12,331人，共錄取一般生2,691人(含經濟弱勢生40人)，總錄取率為21.82％，較106年(17.84%)提高3.98%，另錄取身心障礙生31人、原住民生55人及僑生1人等特殊身分學生合計87人。錄取學生須於6月15日上午9時至11時至錄取學校辦理報到，否則視同放棄。

新北市政府教育局表示，為落實在地就學政策，自104學年度起，新北市率全國之先辦理高級中等學校優先免試入學，並於107學年度擴大辦理讓新北市國中九年級學生有機會就近選擇優質社區高中職優先入學，符合十二年國教理念，真正落實了「在地就學」的精神。此外，各校皆開出優免招生名額至少1%的經濟弱勢學生名額，鼓勵弱勢家庭學業優異的學生能優先入學，且為了達到「足額錄取」的原則，亦增列備取生名額。

教育局提醒家長及學生，新北市公立高級中等學校優先免試入學今(14)日下午2時於各招生學校網站放榜(含備取名單)，下午2時30分至5時受理學生申請成績複查。6月15日(五)上午9時至11時正取學生報到，未報到則視同放棄，同日中午12時30分將於各招生學校網站公布備取生報到人數，下午1時30分至2時30分備取學生須依錄取學校公告或通知辦理報到；各招生學校教務處將會提供詳細辦理時程，請家長和學生配合各項時程及作業。

同時，教育局也再次提醒，若已報到學生要參加基北區免試入學志願選填分發，務必要在簡章規定時間內聲明放棄錄取資格，有關新北市107學年度公立高級中等學校優先免試入學各項最新訊息，可至「新北市立中和高中校網首頁」查詢。