瑞芳高工教師 連續三年獲杏壇芬芳獎殊榮

「107年杏壇芬芳獎」14日在南投市中興新村中興會堂舉行頒獎典禮，其中瑞芳高工數學科老師管偉宏，以充滿愛心與創新教學的指導學生贏得殊榮，這是瑞工教師連續三年拿下這項殊榮。

瑞芳高工校長顏龍源說，教育部國教署今年的杏壇芬芳獎高職組僅13人，學校管偉宏老師就是其中一名，得獎的原因是對教育充滿愛心與跨領域創新教學，管偉宏老師在瑞芳高工這黃金山城服務20年，擔任綜合高中藥學衛生護理專班導師，培育許多學生考取大學護理科系、環境工程相關科系，對學生的付出與耐心相當多，獲獎實至名歸。

偉宏老師創新教學，與土木科學生校外教學測量實習，師生足跡踏遍員山子分洪道、林安泰古厝、台北建成圓環，提升了學生學習數學的熱情與興趣，將數學生活化。陪同土木科學生至板橋林家花園，將測量數據結果提供應用外語科學生做英文導覽解說，做了文化教育。再與製圖科師生合作，至內湖科學園區測量公共藝術，以數學課為平台做跨領域教學，製圖科、土木科在課堂上共學，提升學生藝術的素養。

創意有趣的教案，獲得105年教育部創新教學優選獎，106年國家教育研究院愛學網教師創意教案優等獎，106年教育部教學卓越獎銀質獎。並且將得獎教學方案推廣至許多中學，獲得許多校長與教師的鼓勵，對教育熱情奉獻。