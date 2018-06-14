課程結合虛擬及實體  全新「AI來襲！機器人也能理財」

富邦「小富翁理財營」是國內歷史最悠久、口碑最佳的兒童理財營隊，開辦迄今已經邁入第21年，每年都加入創新理財課程，深受家長及小朋友喜愛。2018富邦「小富翁理財營」將於台北、新竹、台中、高雄舉辦7個梯次，6月19日上午10:00起開放網路報名，歡迎國小四至六年級的學生家長(含小三升小四、小六升國一)至台北富邦銀行官網報名，各梯次名額有限、額滿為止！

台北富邦銀行深切體認到金融智能教育的重要性，為讓正確的理財知識從小紮根，早在1998年率先開辦「小富翁理財營」，今年邁入第21年，計已有近5,500名學員結業。北富銀結合富邦集團資源，課程設計豐富多元，每年隨著金融脈動推陳出新，以今年為例，首度引入「AI來襲！機器人也能理財」課程，創國內理財營隊之先河，以深入淺出的方式讓小朋友體驗最新金融科技，另外也搭配分行實地「小小行員體驗」課程，讓小朋友透過虛擬與實體課程的結合，輕鬆學習最完整的金融理財知識！

台北富邦銀行執行副總黃以孟表示，北富銀認為兒童理財教育不僅是單純認識儲蓄、證券、基金、保險等各式理財工具的運用，更應從「生命教育」的角度出發，引導孩子建立健康的金錢價值觀，因此除了讓孩子跟上時代的脈動，認識各式各樣的理財工具及知識外，北富銀更希望透過課程引導學員從生活事務中了解如何區分「需要」與「想要」，了解金錢得來不易，學會珍惜並量入為出，「小富翁理財營」期盼讓每位學員成為身心靈富足健康的小富翁。

現今金融領域中最夯的新科技：A(人工智慧Artificial Intelligence)、B(區塊鏈技術Blockchain)、C(雲端計算Cloud Computing)、D(大數據Big Data)四大核心技術讓整個金融生態演進迅速，而這群孩子即將面臨這劇變的時代。2018富邦「小富翁理財營」特別結合ABCD核心概念以「AI來襲！機器人也能理財」做為主題課程，介紹人工智能在生活場景的應用趨勢以及未來的大數據運用，透過淺顯易懂又趣味十足的說明與範例，讓小朋友理解機器人在理財上的優勢，建立孩子對AI的基礎認知，未來就能最快上手各項衍生工具，用高科技來聰明理財！

當然，課程中也少不了最受孩子喜愛的實地體驗課程「小小行員體驗」，以現今最夯的職業體驗活動為靈感，所有的學員將在講師的帶領下，化身為銀行的迎賓接待員、櫃員或是客戶，到分行實地體驗銀行作業，進行存提款、換匯等日常交易。透過這樣的體驗課程，小朋友不僅可以了解銀行業務運作方式，也可以學到如何到銀行辦理日常金融業務。

此外，行動支付熱潮一波波，現在的小朋友們從小生長在3C爆炸的年代，對於日漸普及的行動支付，他們不能不熟悉！透過「行動支付e生活」和「我的手機就是銀行！」等課程，小朋友可以對貨幣的演進有通盤了解，課堂上還會帶小朋友實際操作，體驗如何用手機APP進行轉帳、付款、換匯、支付等便利功能，為未來無現金的行動支付時代作好準備。

2018富邦「小富翁理財營」網路報名時間為6月19日上午10:00起，各梯次名額有限，報名成功的家長請於6月22日24:00前完成繳費，報名費每名新臺幣1,600元，逾時未繳費者視同放棄。活動詳情可至官方網站(www.fubon.com/banking/p1 ) 查詢或洽專線：02-8751-6665轉9。

除了課堂上理財知識的學習，北富銀還特別與富邦育樂攜手合作「勇保幸福」活動！凡本行理財會員於即日起至6月25日止，新申購分期繳保單首期保費達等值新台幣30萬元以上的客戶即可參加抽獎，有機會獲得今年甫一開放就秒殺的2018富邦「小勇士籃球營」參加名額，並可獲得富邦勇士隊專屬禮品。富邦「小勇士籃球營」將由富邦勇士隊球星親自授課，不僅讓孩子可以見到喜愛的籃球明星，更可透過營隊鍛鍊籃球運動技巧，讓孩子過一個五育均衡的暑假！名額有限，歡迎有興趣的家長把握機會！