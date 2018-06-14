勞動部整併移工新舊護照手續  惠及6萬5千人

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）勞動部簡化雇主聘僱外籍勞工相關作業手續，即日起雇主變更外籍勞工護照號碼資料時，將只需到移民署辦理即可，勞動部將依移民署資料自動比對並辦理外籍勞工護照整併作業，預計每年將有6萬5千人受惠。

因涉及護照號碼及外籍勞工在台居留、雇主申請招募、聘僱許可及聘僱期間核算作業等相關資料，外籍移工換發新護照時，雇主需分別向移民署及勞動部申請更新移工護照資料，如此便增加雇主作業上的程序。

根據勞動部2017年統計資料顯示，雇主同時向移民署及勞動部申請外籍移工護照號碼變更的重複率，高達88%。為降低僱主在聘僱作業上的負擔並簡化雇主的管理程序，勞動部即日起，若移工需要更新護照資料，只需要到移民署辦理即可，勞動部將依移民署資料自動比對並辦理外籍勞工護照整併作業，雇主無需再向勞動部辦理。

勞動部表示，自動整併外籍移工新舊護照措施開辦後，大幅減少雇主辦理時間與手續，勞動部若對外籍移工護照資料有疑問時，會發文函請雇主再檢送新舊護照資料向勞動部辦理。

勞動部提醒，雇主在更新外籍移工護照資料時，務必向內政部移民署辦理更新居留資料，勞動部會主動介接移民署資料並整併外籍移工的正確護照號碼。