幼童手機使用率逾4成5  近視風險增

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）由於現代科技的發達，使用手機、平板、桌電等3C產品機率也隨之增加，3C產品儼然成為育兒保母，據調查指出，幼兒園幼童於放學後的手機使用率竟高達4成4，專家提醒，別輕忽了螢幕對幼童眼睛的傷害。

依據國民健康署委託台大團隊於106年執行之「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，從幼兒園的幼童到高中生都有使用3C產品的習慣，且隨著年齡增長，使用3C產品比率越高，以手機使用率來說，平日放學後幼兒園幼童為44.9%，而高中生為60.9 %。

而3C產品使用時間，平均以手機使用為最長，其次是桌電，再次為平板電腦。以手機為例，平常放學後，幼兒園幼童平均使用手機時間為32.2分鐘、國小學童42.5分鐘，國中生則超過1小時，為72.6分鐘，高中生長達95.9分鐘，如果再加上平日使用桌電或平板電腦的時間，或是遇到假日、寒暑假，則使用3C產品的時間更長。

長時間滑手機、玩平板電腦或打電動玩具等，均可能導致近視度數增加。國民健康署署長王英偉呼籲家長不要讓手機成為幼童玩伴，才能讓孩子遠離近視的威脅。

國民健康署提出「護眼123」，期望家長能從孩子一出生就幫助孩子遠離惡視力的威脅：

1.每年定期檢查視力1-2次，做好視力存款。

2.未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。

3.每日戶外2-3小時，用眼30分鐘休息10分鐘，早睡早起充分休息。