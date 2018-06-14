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鼓勵金融業整併　顧立雄：將提供資本計提誘因

金管會主委顧立雄昨(13)日表示，除了鬆綁金融業併購的首次參股門檻外，也將再提供資本計提誘因，以利金控發動整併。

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/06/14 17:23

金融監督管理委員會推動金融整併，放寬「金金併」門檻，金管會主委顧立雄（中）13日表示，將提供資本計提誘因。中央社

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）為鼓勵金融整併，金管會再祭出誘因。金管會主委顧立雄昨(13)日表示，除了鬆綁金融業併購的首次參股門檻外，也將再提供資本計提誘因，以利金控發動整併。

理財網報導，顧立雄昨出席「第九屆台灣權王大賽」啟動記者會後表示，對於金融整併，他不敢訂下KPI。但希望政策有一定誘因。因此，除了金控首次持股門檻由25%降至10%，也將有配套獎勵措施，也就是在核准逐步提高持股的年限內，併購金額可免計入「所需資本」，以降低金控股東的增資壓力。

顧立雄進一步指出，資本計提誘因是金控若拿出100億「金金併」，100億元要從自有資本扣除，但這會影響金控的資本適足率。而若把這100億元放在風險性資產項目下，並有一定風險係數時，就比較不會影響金控的資本適足率。

顧立雄也指出，金融整併政策，不完全是一種法律或商業問題，還有政治上的問題。從二次金改的經驗中大家都能體會。但金融政策還是要提出金融整併，否則「感覺好像缺了一角」。

另外，因二次金改弊端多來自「公民併」或「民公併」，本次金管會啟動金融整併誘因，是從「民民併」下手，較不會有踩地雷的問題。

中央社報導，金管會日前公布「金金併」有三大方向，一是以金控為主體發動，且首次參股比率由25%降到10%；二是非合意併購適用；三是只限定金融業「民民併」，不觸及「公民併」、「民公併」、「公公併」等公股行庫。

顧立雄也說，為避免「金金併」政策淪為金管會閉門造車的政策，因此，11日對外界拋出「金金併」議題後，找了4家民營業者與會討論。找這4家業者沒有特別意涵，只是純粹聽取意見。

金管會11日邀請國泰金控董事長蔡宏圖、富邦金董事長蔡明興、元大銀行董事長范自強以及中國信託銀行董事長童兆勤，討論「金金併」議題。

顧立雄表示，坦白講，「公民併」、「民公併」比較容易有弊端產生的疑慮，所以金融整併先從「民民併」開始，比較不會有這樣的疑慮。  

他說，公股銀行的管理權責不在金管會，金管會要尊重財政部的意見。但若「金金併」政策推行順利的話，也許財政部再考量看看。
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