FIFA世足賽開打！ 台北福華邀您熱血歡呼暢飲今夏

距離2018年世界盃足球賽不到一個星期就要開打，不少球迷會呼朋引伴，一起為自己的支持隊伍加油打氣。不管你是不是足球迷，每到這個時候，總會被瘋世足的氣氛感染！

台北福華看準世足賽的餐飲商機，即日起至7/31每天19:30~01:00館內七賢吧推出各款啤酒買二送一、不分平假日就可無限暢飲多達35種指定酒單調酒只要NT$999+10%；讓大家看球賽也不餓肚子，凡消費酒精類飲品即享餐點8折優惠，各式主廚推薦精選菜色如挪威燻鮭魚三明治，採用雜糧麵包上鋪滿燻鮭魚，搭配奶油乳酪、雞蛋及洋蔥圈，吃起來不膩口；墨西哥脆餅更是經典下酒菜，玉米脆片鋪滿番茄、黑橄欖、墨西哥辣椒、切達起司、墨西哥辣肉醬，勁辣飆汗，讓您一口接一口停不下來。

招牌美式牛肉漢堡，份量大又爽口，搭上多種配菜，份量超豐富。而漢堡肉則用肥瘦比例3：7的牛絞肉製成，吃來Q嫩紮實，搭配起司、黃瓜、洋蔥、生菜等，大口咬下，爽脆鮮美啊！喜歡嗆辣的朋友一定要嚐看看澳洲風味炸雞翅，香脆多汁的炸雞翅搭配佐泰式甜辣醬、美乃滋，相當美味。還有各種大份量的美式料理絕對下酒，不論想小酌或是飽餐一頓都能滿足，輕鬆不拘束。

此外，點心坊甜點主廚也因應世足賽推出「蹦蹦巧克力神預測組」有德國、法國、阿根廷、巴西、西班牙、葡萄牙六國國旗所設計的蹦蹦巧克力，和朋友看球還可以一起玩預測，另有特殊款「台灣好棒棒蹦蹦巧克力」，支持台灣就是現在。看似簡單但是製做起來相當費工，採用瑞士進口黑、白巧克力做為外皮，包覆著焦糖檸檬的餡料；濃郁的黑巧克力香氣，在嘴裡化開後的多層次口感，相當新奇而不甜膩；而白巧克力的糖衣搭配著百香果和芒果果泥，甜酸交織的味道，嚐起來十分特殊。