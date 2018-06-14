美FDA：6招讓你享受假期 避免曬傷、水土不服

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）四季如夏的海島國家一直以來是國人度假的首選，享受海邊、沙灘、陽光和各種水上活動之餘，該怎避免曬傷、水土不服等掃興的事發生呢？以下為美FDA提出的6點建議。
相較於白皙肌，有些女孩偏好擁有古銅色或小麥色的健康肌色，到了海邊第一件事就是享受日光浴，但是你想過紫外線不僅會曬黑肌膚，也會造成肌膚老化，產生皺紋、黑斑等問題，甚至提高皮膚癌風險。
此外，沙灘和海水皆會反射紫外線，沙粒的陽光反射率高於一般地方約2成，水面的陽光反射率更是地面的1倍，因此海邊更容易讓皮膚曬傷甚至造成眼睛受傷。因此不管是皮膚或眼睛的防曬工作就顯得特別重要。
- 使用SPF15以上的防曬乳：全身需塗抹約一個高爾夫球大小的量才足夠，每2個小時補擦一次，若有下水游泳或流汗者則需40到80分左右補擦一次，並且避開紫外線最強的時間（早上10點到下午2點）。
- 戴太陽眼鏡：選購可防護UVA和UVB的太陽眼鏡來保護眼睛，避免受到紫外線的傷害。
- 物理性防曬：擦了防曬乳後，仍須佩戴帽子、穿著輕薄的衣服和撐傘來遮蔽身體，避免紫外線直接曝曬肌膚。
- 隨身攜帶藥物：備好常備藥物，尤其是有慢性疾病的患者；並注意藥物是否會跟其他食物或藥物出現藥物交互作用或其他副作用。
- 配戴隱形眼鏡者要特別注意衛生：不可使用非無菌水來清洗隱形眼鏡；游泳前記得取下隱形眼鏡，並注意配戴時間，避免因長時間配戴造成眼睛感染。
- 嘗試刺青或漢娜彩繪前請三思：國內外有越來越多民眾於身體繪製美麗圖紋後，因顏料墨水成分問題，出現過敏，甚至化學灼傷的情形。而受汙染的刺青的用具，恐有染上HIV或肝炎等疾病的風險。