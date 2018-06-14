美FDA：6招讓你享受假期 避免曬傷、水土不服

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）四季如夏的海島國家一直以來是國人度假的首選，享受海邊、沙灘、陽光和各種水上活動之餘，該怎避免曬傷、水土不服等掃興的事發生呢？以下為美FDA提出的6點建議。

相較於白皙肌，有些女孩偏好擁有古銅色或小麥色的健康肌色，到了海邊第一件事就是享受日光浴，但是你想過紫外線不僅會曬黑肌膚，也會造成肌膚老化，產生皺紋、黑斑等問題，甚至提高皮膚癌風險。

此外，沙灘和海水皆會反射紫外線，沙粒的陽光反射率高於一般地方約2成，水面的陽光反射率更是地面的1倍，因此海邊更容易讓皮膚曬傷甚至造成眼睛受傷。因此不管是皮膚或眼睛的防曬工作就顯得特別重要。