台北穆斯林嘉年華  週日嗨翻大安森林公園

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）伊斯蘭齋戒月將在今（14）晚結束，在臺穆斯林信眾明日迎接開齋節（Eid al-Fitr），一般為期3日。台北市政府今年將以嘉年華形式，舉辦「2018臺北開齋節暨穆斯林嘉年華」活動，多達60個特色攤位，包括土耳其、印尼、摩洛哥、印度、伊朗、馬來西亞及台灣穆斯林特色物品及手工課程，多重穆斯林風情，一次滿足。

根據統計，台北市有超過4萬名印尼籍移工，大多為穆斯林信徒，長期為台灣經濟及家庭穩定貢獻良多，開齋節當日，台北市政府將邀請印尼情歌王子，知名男歌手Pasha UNGU來台表演，許多移工朋友得知消息後早已相約到大安森林公園朝聖，想一睹偶像風采。

穆斯林嘉年華除了手工課程教學及品嘗美食外，更有互動體驗攤位免費開放市民參加。來自印尼東爪哇泗水市的Dwi Tantri被暱稱為移工媽媽，她將在嘉年華活動上設置一攤印尼歌舞教學，介紹印尼流行的街邊群舞活動

Dwi Tantri表示，在印尼，如果你在路邊看到有人在跳舞，會被拉進去一起玩，因為印尼人相當熱情，絲毫不輸給台灣人。Tantri已號召一批印尼友人，準備把印尼群舞原汁原味的搬到現場，希望台灣民眾可以多認識一些移工的文化。

此外，浮染藝術創作家陳亮運也將為民眾帶來難得一見的土耳其浮水畫（Ebru）。土耳其浮水畫最早曾被拿來作為可蘭經的封面，將彩色顏料噴灑合塗刷在一盆油性的水中，再將圖案轉移到紙上。

民眾可親手體驗這項流傳千年的技藝，陳亮運藝術家也為開齋節特別製作可轉印的蝴蝶裝飾，要給參加的民眾一個前所未有的異國文化體驗。

台北市政府歡迎市民踴躍前往大安森林公園參加穆斯林嘉年華會，當遇到穆斯林朋友時，也別忘了說聲：「Eid Mubarak」（開齋節愉快！）

現場的特色體驗攤位將展示難得一件的土耳其浮水畫（台北市政府提供）