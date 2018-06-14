警大進修今年畢業　外籍警官：「上輩子應該是台灣人」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中央警察大學今(14）日舉行107年應屆畢業生聯合畢業典禮，包括博士、碩士、學士共507位畢業生獲頒學位。

中央社報導，畢業生當中也包括來自「聖克里斯多福及尼維斯」（The Federation of Saint Christopher and Nevis）與印尼的學生，他們分別從警大四年制學士、碩士班畢業。

上圖均翻攝自艾睿可臉書

《自由》報導，來自我邦交國「聖克里斯多福及尼維斯」的警官艾睿可（Alrick cj Edwards），5年前奉派來台進修，花了1年學習中文，再進入中央警察大學（簡稱警大）就讀行政警察學系。今天他開心畢業，用流利中文直說：「自己上輩子應該是台灣人！」

報導指出，警大今年507位畢業生中，有4位是外籍學生，包括3位菲律賓籍學生，以及從中美洲加勒比海地區遠來台的艾睿可。

今年37歲的他，在「聖克里斯多福及尼維斯」擔任警察，官階督察約等同於台灣的2線3星警官，因為表現優異，奉派來台灣進修。

來台前沒接觸過中文的艾睿可，花了一年時間，在銘傳大學念中文，後來進入警大就讀行政警察學系。他說，警大一年級時，因為做錯事會被學長或幹部罵，不太適應、很辛苦。直到2、3年級才慢慢適應，甚至還曾擔任實習班長、實習區隊長與實習中隊長。

艾睿可說，「擔任幹部喊口令時，完全沒問題，同學都聽得懂」。在台灣生活5年，他的中文已經非常流利，同學常開玩笑說他是台灣人。聽著聽著，連他都忍不住想著「自己上輩子應該是台灣人」！