「警察節」前夕　蔡總統出席警大畢業典禮

總統蔡英文（中）14日參加中央警察大學畢業典禮，與活潑的畢業生親切合影。左為警大校長刁建生。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）蔡英文總統今（14）日上午出席「中央警察大學107年畢業典禮」，說明政府重視警消同仁的訓練和保障，並期勉警大同學們，未來在工作崗位上，能夠用熱情、專業與團隊合作解決問題，當一位稱職的人民保母，造福台灣社會。

總統致詞時表示，很高興在「警察節」前一天，參加中央警察大學的畢業典禮。她要恭喜警大同學順利完成學業，成為守護臺灣社會的生力軍。

總統說，從擔任總統以來，總是深刻感受到警消同仁對國家的重大貢獻。過去這兩年，國內重大節慶活動都能圓滿舉辦。第一線的執法單位也屢屢在偵辦案件、緝毒反毒上有重大斬獲。

能有這些成績，都要歸功於全體警、消、移民、海巡、矯治等國安工作同仁的辛苦付出。今天之後，畢業生們也即將承接學長姊們的優良傳統，前往各個崗位服務，一起為國家社會奉獻心力。

總統認為，要維持優良的傳統，就必須重視警消同仁的訓練和保障，所以政府積極擴充警大的硬體設備設施。在刁建生校長任內，偵查與鑑識科技大樓、射擊館、學生宿舍大樓等三棟新建築都已經落成啟用。

此外警政署也重新設計警察制服，並交由警察同仁投票選出最終款式。新制服不但符合警員執勤的需求，也能跟上時代腳步，為警察帶來煥然一新的專業形象。

總統指出，在明年以前，政府投入2億8千萬元預算，用來提升第一線消防員的救災和防護裝備。每五年補充3千名消防人力的政策也正在執行當中。政府會盡最大的努力，讓警消同仁平時接受完善的訓練。執行勤務時，能夠得到充足的支持。政府會當他們最大的後盾。

總統說，她去年有幾次機會前往派出所，和基層警員泡茶聊天。她注意到，年輕警員普遍對工作懷抱著熱情和責任感，也能積極提出建言。在年輕的警消身上看到未來的希望。而畢業生們也很快會進入基層，扛起責任，大展身手。相信此時此刻他們一定充滿抱負。

談及對警大畢業生的期許，總統表示：

首先，永遠要記得畢業這一天的心情。大家選擇就讀警大，投身治安工作，都是希望能夠貢獻所學，維護人民安全。未來，當大家實際接觸第一線勤務時，難免會遭遇挫折。「請記得現在的熱情，然後以所受的精實訓練，克服、面對挑戰」。

第二，總統說，要持續進修，維持專業技能。離開校園，不等於停止學習。相反地，要在實務工作當中，去驗證過去所學到的知識，進一步提升專業能力。

第三，總統期勉同學們要以身作則，凝聚團隊向心力。警大的畢業生將來都有機會成為領導幹部。當大家成為幹部的時候，務必以身作則，有效領導，激勵其他同仁的士氣。

總統期盼，畢業生未來在工作崗位上，能夠用熱情、專業與團隊合作解決問題，當一位稱職的人民保母，造福臺灣社會。

她也感謝畢業生家長給國家機會，讓孩子們能夠投身在這個有意義的工作。今天他們順利畢業，代表已經通過嚴格的訓練跟考驗，家長們應該為自己的孩子感到驕傲。

最後，總統也祝福畢業生們鵬程萬里，大展身手。

內政部長葉俊榮等人，今也出席警大畢業典禮。葉俊榮致詞完畢後，還與台下眾多畢業生拍照留念(如下圖，照片來源：內政部官網)。