義美收購200噸香蕉入庫　農糧署、桃園、高雄市政府齊見證

（台灣英文新聞/劉怡均 桃園採訪報導）農委會農糧署，桃園市政府，高雄市政府及義美食品今（14）日舉行聯合記者會，說明因天氣變化導致台灣部分農產品生產過剩的問題，並感謝義美食品率先收購大量香蕉協助台灣蕉農，並舉行入庫儀式，也希望大家能多多支持在地食材。

義美食品總經理高志明表示，過去傳統社會當香蕉過剩時，常被做為送禮使用，或是被做成香蕉餡、泥、乾，但處理過程不僅麻煩，附加價值也不甚高，短時間豐收時很難處理，所以義美公司已投入多年研究並研發出香蕉的高附加價值商品，甚至可以使用尚未成熟的青香蕉做加工，並以此為食材做菜，希望讓大家曉得香蕉極具附加價值。

經過處理加工後的香蕉（圖片來源：Taiwan News）

義美公司於2周前公佈購買100公噸香蕉，並於上週又加碼購入100公噸。高志明說明，義美處理大量香蕉的方式不落傳統，也不與市面上店家做低價競爭，將香蕉放進大冷凍庫後，接著會一批批取出萃取做加工處理，處理成高價值產品。14日義美也邀請兩位大廚加入研究、開發製作青香蕉料理，有信心表示兩個禮拜後作出的料理會比政府目前推廣的食譜還要美味，請大家拭目以待。

義美指出，在現階段的情況下，義美無法再繼續大量收購香蕉的原因為冷凍庫租借成本高昂。高志明建議，如果農委會可以購買2至3千公噸的青香蕉並凍結起來，香蕉價格會馬上回穩，因為冷凍庫不易找且租借成本高，所以義美目前處理能力僅限200公噸，並邀請現場貴賓稍後一同參觀存放香蕉的大冷凍庫。

義美公司大型冷凍庫存放香蕉（圖片來源：Taiwan News）

在14日入庫見證活動現場，高志明感謝桃園市鄭文燦多年來的支持及鼓勵，由於桃園市不是農產品廠區，但過去幾年一直鼓勵義美從事研究開發台灣農產品，目前義美高價收購超過10種以上台灣農產品，希望能維持台灣農業動能及協助各縣市農民，目前幫助範圍遠達屏東、台東、花蓮。高志明強調，台灣農業的生存方式為提高農產品附加價值，以達到永續生存的結果。

鄭文燦感謝義美率先採購200公噸香蕉照顧台灣蕉農，並提到先前高志明表示香蕉不只有一種吃法，連香蕉皮都有價值，並能製做成多種產品，此也為義美的專長，不浪費食材並發揮最大效用。鄭文燦並表示會積極促成與農糧署的合作，讓台灣優質農產品與食品工業形成良好的循環，也呼籲政府要積極介入市場。

桃園市鄭市長以及義美食品高志明總經理（圖片來源：Taiwan News）

鄭文燦接著表示由於近期天氣炎熱，導致香蕉、鳳梨、稻米等盛產因此也需要調節，並表示台灣的食品工業非常具有實力，可以把每一個農產品作多元化的使用。鄭再次感謝義美大量採購各類型農產品，如紅藜，大豆等，他相信雜糧能有更好的銷路，並呼籲政府一起來，建議財政部跟經濟部只要企業在地採購，應提供租稅獎勵並給予最大的支持。