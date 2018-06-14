川金會後...美國務卿：希望2020年底前北韓裁減核武有重大進展

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）北韓最高領導人金正恩周二在新加坡與美總統川普簽署協議，同意摒棄過去成見，為裁減核武進行努力，不過，核武管制專家卻批評這份文件用字模糊，而非川普原先屬意的納入明確去核定義，根本讓北韓占便宜。

在周二的聲明中，金正恩承諾北韓將朝著「朝鮮半島完全非核化」努力。

根據衛報報導，新加坡川金會前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）原本信誓旦旦說美國會嚴格要求「全面、可核實、不可逆」核武裁減聲明入協議中，但川金會後隨著協議內容曝光，媒體追問為何沒有「可核實、不可逆」的文字在協議文件內，蓬佩奧對記者動怒表示：「你們可以在語義上繼續爭執，但我向你們保證我們的要求有在文件中出現」。

他周三表示，在美國總統川普第一任任期結束2020年底前，希望見到北韓「重大核武裁減」成果。

這也意謂川普政府只剩二年半，要說服北韓做出很多讓步，他也坦誠：「還要付出很大力氣」。

川普在周三晚推文表示，美國和全世界「今晚可高枕無憂」，因為他和金正恩就裁減核武達成協議，「消除核武威脅」。不過外媒也質疑，迄今未見到協議執行細節，包括方法及時間表。

報導也指出，周四，南北韓軍事高層將在板門店舉行和談，和緩衝突，這也是雙方自2007年以來首次看到最高軍事層級領袖會面。

同一時間，蓬佩奧也在南韓進行國事訪問，他將會面南韓政府官員報告川金會結果。他表示，兩韓軍方最高層級官員會面，就是一種進展。他也指出，會中也達成許多共識，雖然未全部文字化。