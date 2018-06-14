慈濟送愛心   移工嘗粽慶端午       

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）端午佳節即將到來，移民署南投縣服務站6月2日與慈濟南投分會共同舉辦「關懷移工不打烊，素粽飄香慶端午」活動，將近100位移工參加，活動除了法令課程宣導外，慈濟南投分會的師兄姐也提供美味素粽與水果給在場移工，並安排默劇、歌唱表演、義剪及測量血壓等活動。

根據統計，來台工作的移工人數將近68萬人，失聯移工人數達到5萬人，移民署南投縣服務站為了讓離鄉背井來台工作的移工朋友了解自身權益，避免不熟悉台灣法令而觸法，面臨遣返命運，本次活動以「關懷移工」及「歡慶端午」為主題，向移工講述防制人口販運法令宣導及移工們容易觸犯的刑事案件，如公共危險、毒品或竊盜等類型進行講述，發放宣傳文宣給在場的移工。

慈濟南投分會擔任義工的師兄姐也發送素粽及水工給在場移工朋友，讓他們一同感受台灣端午節過節氣氛，並安排默劇、歌唱表演等，移工一邊品嘗美味素粽，一邊觀賞表演，感受濃濃台灣人情味。

南投服務站主任蔡崇富表示，許多移工來台後經常面臨文化及價值觀差異等問題，延伸出許多生活適應的困擾，本次活動結合政府與在地資源，希望能為移工朋友建構多元友善的環境，並呼籲在場移工遇到疑慮可逕向政府單位詢問，包括「1955」勞工諮詢申訴專線或各直轄(縣)市移民署服務站及專勤隊，均可提供移工朋友即時關懷與協助。

慈濟南投分會的師兄姐也提供美味素粽與水果給在場移工，並安排默劇、歌唱表演、義剪及測量血壓等活動。（移民署南投縣服務站提供）

慈濟南投分會的師兄姐也提供美味素粽與水果給在場移工，並安排默劇、歌唱表演、義剪及測量血壓等活動。（移民署南投縣服務站提供）